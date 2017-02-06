В «Самарских распределительных сетях» началась подготовка к годовой ремонтной программе

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Программа включает в себя ремонт электросетевого хозяйства всех классов напряжения, что позволит обеспечить еще более качественное поддержание оборудования в работоспособном состоянии, уменьшить вероятность возникновения технологических нарушений, а также подготовить филиал к прохождению будущего осенне-зимнего периода.В рамках ремонтной программы 2017 года запланирован ремонт свыше 1 500 км линий электропередачи 35-110 кВ и более 2 000 км линий электропередачи в распределительных сетях. В план годовой ремонтной кампании также вошли 55 подстанций 35-110 кВ и 1014 трансформаторных подстанций. На энергообъектах будет отремонтировано 396 выключателей, 361 разъединитель, 41 отделитель и короткозамыкатель, будет заменено 202 опорно-стержневых изолятора. Капитальный ремонт пройдет на подстанциях 110 кВ Портовая, Садгород, Челновершинская и Жигулевская. На воздушных линиях электропередачи 110 кВ Промышленная – 1,2, Серноводская-1,2 и Толевая-1,2 будут заменены дефектные изоляторы, заменены виброгасители проводов и грозотросов и установлены птицеотпугивающие устройства. Кроме того, будет выполнена расчистка около 990 км трасс воздушных линий электропередачи.Параллельно в рамках ремонтной программы продолжится подготовка электросетевого хозяйства «Самарских распределительных сетей» к ЧМ-2018 – будет выполнен капитальный и текущий ремонт трансформаторных подстанций на территории г.о. Самара (Заводская-1, АТД, Центральная-3, Городская-3, Клиническая), окраска опор, замена изоляторов и расчистка просек линий электропередачи на территории города, а также работы по благоустройству энергообъектов.Все работы по ремонтной программе завершатся к концу сентября.