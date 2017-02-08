В Самаре встретились ведущие российские эксперты в области охраны труда

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В Самаре в рамках образовательного семинара, организуемого Самарским филиалом «Т Плюс», встретились ведущие российские эксперты в области охраны труда. Главной темой мероприятия стали нововведения в «Правила по охране труда при работе на высоте».Новые «Правила…», разработанные экспертами ДПО Центр «Профессионал» по заказу Минтруда РФ, ужесточают требования к проведению работ на высоте. Обратная связь от крупнейших компаний страны, применяющих данные правила, – постоянная практика по усовершенствованию законодательной базы. В частности, эксперты по охране труда Самарского филиала «Т Плюс» на основе опыта применения новых «Правил…» подготовили 37 спорных пунктов, которые прокомментируют эксперты ДПО Центр «Профессионал».Слушателями семинара стали энергетики из Москвы, Самары, Тольятти, Новокуйбышевска, Сызрани, Ульяновска, Саратова, Чебоксар и Пензы.Необычным практикумом в рамках семинара станет наглядная презентация систем безопасности, для которой будут возведены строительные конструкции высотой 7 метров. На них будет продемонстрировано практическое применение страховочных и удерживающих систем, а также систем спасения и эвакуации, пишет Т Плюс.