В Самаре торжественно открылся гипермаркет «Карусель»
20 ноября 2017 19:45
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17 ноября в Самаре торжественно открылся гипермаркет «Карусель» на улице ул. Георгия Димитрова, 4. Он стал пятым в Самаре и шестым в Самарской области. В гипермаркете все создано для удобства посетителя – благодаря новым компактным стеллажам будет значительно проще ориентироваться в торговом зале, установлена новая современная система освещения. Покупателей обслуживают 18 кассовых узлов и четыре кассы самообслуживания, что существенно увеличивает пропускную способность магазина в «пиковые» часы.
В церемонии открытия приняли участие генеральный директор торговой сети "Карусель" Максим Гацуц, заместитель министра экономического развития, инвестиций и торговли Самарской области Михаил Жданов, руководитель департамента торговли и ценовой политики Министерства экономической политики, инвестиций и торговли Самарской области Алексей Софронов и заместитель главы города, руководитель департамента потребительского рынка Александр Андриянов. Максим Гацуц провел обзорную экскурсию по гипермаркету, участники обсудили ассортимент, после чего состоялось торжественное перерезание ленточки и магазин открыл двери для всех посетителей. Стоит отметить, что самарцы с радостью восприняли открытие новой "Карусели", о чем свидетельствовало большое количество покупателей на открытии и в последующие дни работы гипермаркета.
"Сегодня у нас двойной праздник - мы открываем 92-ой магазин федеральной торговой сети «Карусель» и 11500-ый магазин компании X5 Retail Group", - отметил Максим Гацуц. - "Мы постоянно совершенствуем качество услуг для наших клиентов, поэтому в этом году решили присоединиться к акции "Черная пятница", в рамках которой будут снижены цены на определенные группы товаров. Для наших покупателей, мы создали карту лояльности Карусель, позволяющую накапливать баллы за каждую покупку и впоследствии расплачиваться ими", - подчеркнул генеральный директор торговой сети "Карусель".
Стоит сказать, что в ассортименте нового гипермаркета, который включает в себя около 19 000 наименований, в большом количестве представлены и местные, самарские поставщики. Полсотни производителей из Самарской области поставляют в магазин порядка 900 позиций, в том числе для изготовления товаров собственного производства "Карусели". Объем поставок покрывает все необходимые направления - это пекарня, кулинария, кондитерский и салатный цеха. Помимо выпуска основного меню, представленного на витрине, повара гипермаркета смогут принимать и выполнять индивидуальные заказы покупателей.
"Мы с большой радостью включаем в наш ассортимент продукцию локальных поставщиков: с одной стороны, эта продукция, которая востребована местными жителями, с другой стороны - она доставляется максимально быстро от производителя. Для нас очень важно, чтобы продукт был свежим и вкусным. У нас работает региональный офис, есть локальные закупщики, постоянно проверяющие рынок. Мы всегда придерживаемся высочайших параметров качества, работаем с продуктами свежих категорий - мясо, молоко, рыба, хлеб, кондитерские изделия, и как раз в этих категориях мы ищем и находим много местных поставщиков", - говорит Максим Гацуц.
Со своей стороны Михаил Жданов о присутствии самарских поставщиков в «Карусели» сказал: «По отдельным линейкам представленность самарских производителей достигает 90-95%, это кондитерские изделия, хлеб и молочное производство. В некоторых категориях товаров самарские производители представлены небольшим количеством - это объясняется малым производством на территории области данного вида продукции, но здесь еще есть куда стремиться».
Михаил Жданов отметил, что сейчас основной задачей является продвижение самарских производителей и повышение их конкурентоспособности по качеству и цене:
"Сегодня мы договорились о том, что рассмотрим вопрос о проведении совместной акции с компанией X5 Retail Group по выбору лучших самарских поставщиков, чтобы наше население знало, какие продукты отвечают современным требованиям качества и представлены именно в торговой сети «Карусель».
Что касается покупателей, то, возможно, не только свое, но и мнение многих выразила гостья магазина Марина Иващенко: "Очень рада, что открылся такой гипермаркет, да еще и недалеко от нашего дома. Богатый выбор товара, порадовали скидки - надеюсь, будем здесь частыми гостями, а магазин будет "держать марку".
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