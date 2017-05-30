В Самаре состоялось совещание руководителей экономического блока ДЗО ПАО «Россети»

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В Самаре на базе ПАО «МРСК Волги» состоялся семинар-совещание по обмену положительным опытом в части организации работы экономических служб дочерних обществ ПАО «Россети» под руководством заместителя генерального директора по экономике ПАО «Россети» Оксаны Шатохиной. Участники встречи подвели итоги прошедшего года, а также обсудили актуальные вопросы тарифного регулирования, экономики и бухгалтерского учета. Специалисты блока экономики ПАО «МРСК Волги» поделились положительным опытом организации деятельности функциональных направлений.Особое внимание было уделено реализации плана по повышению операционной эффективности. Одной из основных задач на 2017 год является установление ставки на содержание (обслуживание) сетей на основе нормативных затрат. Внедрение эталонных затрат с учетом технологических особенностей эксплуатации электросетевого хозяйства в разных субъектах РФ даст возможность применения лучших практик организации эффективной операционной деятельности среди всех сетевых организаций.Директор департамента учета и отчетности – главный бухгалтер ПАО «Россети» Дмитрий Наговицын в ходе выступления рассказал о дорожной карте на 2017 год, разработке единых принципов расчета налоговых обязательств в группе «Россети» и унификации принципов бухгалтерского учета, учитывающих специфику деятельности, а также отметил необходимость формирования единых учетных принципов и методических указаний по отдельным вопросам бухгалтерского учета.Дополнительно были рассмотрены вопросы определения источников финансирования инвестиционных программ, совершенствование методов долгосрочного тарифного регулирования, организации и контроллинга процесса бизнес-планирования, развития методологии раздельного учета, формирования сценарных условий бизнес-планов и другие.