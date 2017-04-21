В Самаре подведены итоги первых межрегиональных соревнований профмастерства «Т Плюс» среди персонала тепловых сетей
21 апреля 2017 12:52
28
Сегодня в Самаре были отмечены сильнейшие работники тепловых сетей из 13 регионов присутствия компании «Т Плюс». Команда Территориального управления по теплоснабжению г.Тольятти, отстаивавшая честь «Т Плюс Самара», завоевала «серебро». «Золотые» медали у команды Оренбургского филиала «Т Плюс».
На протяжении всей минувшей недели в Самаре соревновались в профессиональном мастерстве специалисты тепловых сетей из 13 регионов – Самарской, Оренбургской, Саратовской, Владимирской, Ульяновской, Нижегородской, Кировской и Свердловской областей, а также республик Коми, Мордовия, Марий Эл и Чувашия, Удмуртия и Пермского края. Теплоэнергетики крупнейшей частной энергокомпании прошли 5 этапов, среди которых были как теоретические, так и практические упражнения. В частности, проверялись знания нормативной документации, навыки по плановому ремонту коммуникаций, умения сотрудников теплосетей оперативно и правильно реагировать на внештатные ситуации с теплоснабжением потребителей, а также грамотно оказывать первую доврачебную помощь пострадавшим, сообщает пресс-служба компании.
Добавить комментарий
Комментарии
Экономика региона
20 апреля 2017 14:30
Уже сегодня аэропорт Курумоч расширил возможности для любителей путешествовать, обогатив свой круг предложений новыми маршрутами и появлением партнеров... Экономика региона
206
20 апреля 2017 10:49
Средняя цена, которую просят ежемесячно за среднюю самарскую квартиру, составила 11100 рублей. Экономика региона
348
19 апреля 2017 15:32
Об этом сенатор Дмитрий Азаров рассказал в эфире телеканала «Губерния» 18 апреля. Экономика региона
348
Финансы и Банки
20 апреля 2017 15:31
Сбербанк выступил генеральным партнёром проекта и провёл цикл мероприятий для школьников и их родителей. Финансы и Банки
210
19 апреля 2017 14:49
В последнее время всё больше клиентов задают вопросы касательно кредитной карты рассрочки «Совесть». Финансы и Банки
89
19 апреля 2017 13:42
Для жителей Самарской области, желающих приобрести готовое жилье, продлена специальная программа. Финансы и Банки
163
Строительство
20 апреля 2017 17:06
Они будут направлены на прямое субсидирование социальной и внутриквартальной транспортной инфраструктуру трех проектов комплексной застройки – жилой... Строительство
228
20 апреля 2017 11:28
На его месте построят новое спортивное сооружение с тремя ледовыми площадками. Строительство
269
17 апреля 2017 14:27
Перед тем как советовать что-либо делать, рассмотрим, что такое ондулин. Это прочный и относительно легкий волнистый кровельный лист с улучшенной защитой от... Строительство
62
Налоги
21 февраля 2017 16:28
Оффшорными зонами принято называть определенные державы либо их территории, законодательство которых предоставляет льготы иностранным компаниям. Налоги
195
1 февраля 2017 16:15
Закрыть ИП в СПБ можно несколькими путями: самостоятельно или при помощи квалифицированных юристов. Налоги
313
19 сентября 2016 15:30Рынок труда в Самаре в текущем году
Самара – центр Поволжского экономического района. В этом городе с населением, превышающим 1 миллион человек, находится много машиностроительных и... Налоги
1156
Бизнес
17 апреля 2017 14:38
Большинство участников развивающегося бизнеса стремятся увеличить свой доход и минимизировать любые затраты компании. Бизнес
66
17 апреля 2017 14:30
Флаконы ПЭТ используются для самых разнообразных целей. Для того, чтобы они имели хорошее качество и служили для нужного дела, их необходимо правильно выбрать. Бизнес
45
11 апреля 2017 16:59
Когда нужно воспользоваться услугами какого-либо предприятия или учреждения, возникает вопрос: сколько это будет стоить? Бизнес
75
Новости компаний
21 апреля 2017 12:52
«Золотые» медали у команды Оренбургского филиала. Новости компаний
28
21 апреля 2017 10:46
Торжество приурочили к старту 10000-го магазина X5 Retail Group. Новости компаний
22
20 апреля 2017 11:55
Они изготовлены на ПАО «Кузнецов». Новости компаний
307
19 апреля 2017 13:28
За 47 лет автозавод выпустил почти 29 миллионов автомобилей более чем 40 моделей. Новости компаний
309
IT и Коммуникации
14 апреля 2017 16:32
Программисты довольно часто сталкиваются с какими-то сложностями в своей работе. И бывает так, что даже опытный программист нуждается в каком-то совете. IT и Коммуникации
58
13 апреля 2017 18:30
Когда возникает вопрос, как провести выходные, куда поехать и чем заняться, решить может быть довольно трудно. IT и Коммуникации
69
10 апреля 2017 20:06
При покупке нового электронного устройства, всегда хочется, чтобы в нем было максимум возможностей, функциональности в арсенале. IT и Коммуникации
96
Транспорт
20 апреля 2017 13:52
Новое расписание вступит в силу с 1 мая. Транспорт
260
20 апреля 2017 12:11
Движение по тоннелю под Кирова откроют в сентябре этого года. Транспорт
518
20 апреля 2017 11:20
Сейчас власти анализируют ситуацию. Транспорт
324
19 апреля 2017 13:14
Время в пути составит 40-50 минут. Транспорт
285
Видео
17 апреля 2017 13:33
Он пообщался с медиками и волонтерами. Здравоохранение
477
6 апреля 2017 11:00
Консультанты отдела дошкольного образования получили от заведующей в общей сложности 20000 рублей. Криминал
805
21 марта 2017 09:51
По словам учеников, они уже написали заявление в прокуратуру. Социум
1028
12 января 2017 12:55
Об этом сообщают медики больницы им. Середавина. Здравоохранение
2409
11 января 2017 09:18Мэр Тольятти выступил с обращением на видео
Он говорит о главном событии в городе в прошедшем году. Новости Тольятти
1408
22 декабря 2016 09:40
Видеоролик опубликовали в соцсетях. Социум
6152
Фоторепортажи
3 апреля 2017 09:35
Он расположен на ул. Промышленности, 307. Социум
285
6 марта 2017 18:21
Посетительницы получили возможность протестировать тренажеры, побывать на групповых занятиях и поучаствовать в конкурсах. Социум
778
10 ноября 2016 13:10
В честь своего 175-летия Сбербанк реализует в Самаре ряд социально значимых проектов. Культура
1987
11 сентября 2016 21:23
Красочное мероприятие состоялось на набережной. Социум
3018
1 сентября 2016 15:29
Как решить вопрос с хроническим накапливанием долгов за услуги ЖКХ? Мнение участников самарского рынка будет направлено в региональные и федеральные органы... ЖКХ
3086
31 июля 2016 17:42
На набережной состоялась масштабная реконструкция Аккерманского десанта. Социум
12039
Мероприятия
Дни рождения
Сегодня день рождения отмечают