В Самаре подведены итоги первых межрегиональных соревнований профмастерства «Т Плюс» среди персонала тепловых сетей

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Сегодня в Самаре были отмечены сильнейшие работники тепловых сетей из 13 регионов присутствия компании «Т Плюс». Команда Территориального управления по теплоснабжению г.Тольятти, отстаивавшая честь «Т Плюс Самара», завоевала «серебро». «Золотые» медали у команды Оренбургского филиала «Т Плюс».На протяжении всей минувшей недели в Самаре соревновались в профессиональном мастерстве специалисты тепловых сетей из 13 регионов – Самарской, Оренбургской, Саратовской, Владимирской, Ульяновской, Нижегородской, Кировской и Свердловской областей, а также республик Коми, Мордовия, Марий Эл и Чувашия, Удмуртия и Пермского края. Теплоэнергетики крупнейшей частной энергокомпании прошли 5 этапов, среди которых были как теоретические, так и практические упражнения. В частности, проверялись знания нормативной документации, навыки по плановому ремонту коммуникаций, умения сотрудников теплосетей оперативно и правильно реагировать на внештатные ситуации с теплоснабжением потребителей, а также грамотно оказывать первую доврачебную помощь пострадавшим, сообщает пресс-служба компании.