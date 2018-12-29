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Новости /  Экономика /  Новости компаний  

В ПАО «Кузнецов» успешно произведена плавка магниевого сплава по новой технологии

29 декабря 2018 15:36
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Выпускаемые по новой технологии детали обеспечат потребности производственной программы ПАО «Кузнецов» и других предприятий корпорации.
27 декабря в ПАО «Кузнецов» (входит в Объединенную двигателестроительную корпорацию Госкорпорации Ростех) впервые произведена плавка магниевого сплава по бесфлюсовой технологии. Это стало успешным завершением первого этапа по созданию высокотехнологичного центра cпециализации «Крупногабаритное магниевое литье» на безе самарского предприятия ОДК.

Выпускаемые по новой технологии детали обеспечат потребности производственной программы ПАО «Кузнецов» и других предприятий корпорации.

Реализация проекта по созданию центра cпециализации «Крупногабаритное магниевое литье» осуществлялась по результатам конкурса, объявленного в рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие науки и технологий» на 2013 - 2020 годы. Организатором конкурса выступило Министерство высшего образования и науки Российской Федерации, исполнителем – Национальный исследовательский технологический университет «МИСиС», а индустриальным партнером – ПАО «Кузнецов».

На реализацию проекта вузу и предприятию отведено 3 года. На первом этапе проекта МИСиС разработал технологию бесфлюсового производства крупногабаритных магниевых отливок исходя из специфики производственной системы «Кузнецова» и его номенклатуры изделий, а также осуществил моделирование и 3D расчеты всех техпроцессов.

Напредприятии был осуществлен демонтаж старого оборудования, ремонт помещений и закуплены станция смешения газа, 2 электропечи, поворотный механизм для заливки сплава. В декабре 2018 г. был осуществлен шеф-монтаж нового оборудования и произведена первая высококачественная плавка под контролем авторов проекта.

«В связи с ростом портфеля заказов ПАО «Кузнецов» производство деталей из магниевых сплавов было необходимо наращивать, – заявил заместитель генерального директора – управляющий директор ПАО «Кузнецов» Сергей Павлинич. – Первая плавка магния по бесфлюсовой технологии, которую применяют все лидеры мировой промышленности, на новом высокотехнологичном оборудовании стала настоящим подарком к новому году от металлургического производства всему заводу. Интерес к изделиям ПАО «Кузнецов» из магниевых сплавов уже проявили предприятия
отрасли».

«Плюсы бесфлюсовой плавки магниевых сплавов очевидны, – поясняет заведующий кафедрой «Литейные технологии и художественная обработка материалов» НИТУ «МИСиС» Владимир Белов. – Это и экологичность, и отсутствие вредного воздействия на здоровье рабочих, но самое главное — эта технология позволяет избежать коррозии изготавливаемых изделий. После того, как рабочие освоят новые печи, и будет введена в эксплуатацию новая роботизированная линия покраски, здесь будет передовое литейное производство».

В ходе следующего этапа будут завершены строительно-монтажные работы в помещении комплекса, обучен персонал, смонтирован роботизированный комплекс покраски стержневых систем, передает пресс-служба ПАО «Кузнецов». 


Фото:   пресс-служба ПАО «Кузнецов»
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