В ПАО «Кузнецов» успешно произведена плавка магниевого сплава по новой технологии

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Выпускаемые по новой технологии детали обеспечат потребности производственной программы ПАО «Кузнецов» и других предприятий корпорации.Реализация проекта по созданию центра cпециализации «Крупногабаритное магниевое литье» осуществлялась по результатам конкурса, объявленного в рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие науки и технологий» на 2013 - 2020 годы. Организатором конкурса выступило Министерство высшего образования и науки Российской Федерации, исполнителем – Национальный исследовательский технологический университет «МИСиС», а индустриальным партнером – ПАО «Кузнецов».На реализацию проекта вузу и предприятию отведено 3 года. На первом этапе проекта МИСиС разработал технологию бесфлюсового производства крупногабаритных магниевых отливок исходя из специфики производственной системы «Кузнецова» и его номенклатуры изделий, а также осуществил моделирование и 3D расчеты всех техпроцессов.Напредприятии был осуществлен демонтаж старого оборудования, ремонт помещений и закуплены станция смешения газа, 2 электропечи, поворотный механизм для заливки сплава. В декабре 2018 г. был осуществлен шеф-монтаж нового оборудования и произведена первая высококачественная плавка под контролем авторов проекта.«В связи с ростом портфеля заказов ПАО «Кузнецов» производство деталей из магниевых сплавов было необходимо наращивать, – заявил заместитель генерального директора – управляющий директор ПАО «Кузнецов» Сергей Павлинич. – Первая плавка магния по бесфлюсовой технологии, которую применяют все лидеры мировой промышленности, на новом высокотехнологичном оборудовании стала настоящим подарком к новому году от металлургического производства всему заводу. Интерес к изделиям ПАО «Кузнецов» из магниевых сплавов уже проявили предприятияотрасли».«Плюсы бесфлюсовой плавки магниевых сплавов очевидны, – поясняет заведующий кафедрой «Литейные технологии и художественная обработка материалов» НИТУ «МИСиС» Владимир Белов. – Это и экологичность, и отсутствие вредного воздействия на здоровье рабочих, но самое главное — эта технология позволяет избежать коррозии изготавливаемых изделий. После того, как рабочие освоят новые печи, и будет введена в эксплуатацию новая роботизированная линия покраски, здесь будет передовое литейное производство».В ходе следующего этапа будут завершены строительно-монтажные работы в помещении комплекса, обучен персонал, смонтирован роботизированный комплекс покраски стержневых систем, передает пресс-служба ПАО «Кузнецов».Фото: пресс-служба ПАО «Кузнецов»