В ПАО «Кузнецов» состоялось совещание по вопросам перспективного развития предприятия
1 февраля 2019 17:32
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В совещании приняли участие председатель Комитета Государственной Думы по обороне Владимир Шаманов, депутаты Госдумы Алексей Хохлов, Леонид Калашников, Игорь Станкевич, министр промышленности и торговли Самарской области Михаил Жданов, заместитель главнокомандующего ВКС Анатолий Ковалев, командующий дальней авиацией Сергей Кобылаш, командующий военно-транспортной авиацией Владимир Бенедиктов, представители органов федеральной и региональной власти, представители АО «ОДК» и ПАО «Кузнецов». В ходе визита делегация осмотрела испытательную базу ПАО «Кузнецов», сборочные цеха, опытное производство, лабораторию аддитивных технологий, а также новый корпус, где разместится центр технологической компетенции «Шестерни».
В ходе совещания 31 января обсуждались вопросы развития площадки ОП «Управленческий» и загрузки опытного конструкторского бюро (ОКБ).
Заместитель генерального директора – управляющий директор ПАО «Кузнецов» Сергей Павлинич представил участникам совещания перспективный облик площадки и озвучил решение о строительстве нового здания ОКБ:
«ОП «Управленческий» загружен работой на десятилетия вперед, это неотъемлемая часть нашего предприятия. Инженерный центр Генерального конструктора ПАО «Кузнецов» – первое звено технологической цепочки создания двигателя на предприятии. Основную загрузку ОКБ обеспечивает разработка и интеграция двигателей самолетов дальней авиации ВКС РФ. В 2018 году подписано техническое задание на строительство нового здания Инженерного центра Генерального конструктора ПАО «Кузнецов». Нынешнее здание построено в послевоенные годы, достраивалось в начале 1960-х. В новом корпусе разместятся все конструкторские службы, будет сосредоточена работа над новым перспективным изделием высоких тяг. Будут применяться современные цифровые технологии».
1 февраля на основной площадке предприятия на совещании обсуждались вопросы, касающиеся выполнения государственного оборонного заказа, также перед депутатами Госдумы были озвучены сложности законодательного регулирования деятельности оборонных предприятий, был представлен доклад о работе Инженерного центра ПАО «Кузнецов» в рамках проекта по модернизации силовых установок и систем их управления на самолетах Ту-160, Ту-95МС и Ту-22М3. В целом, участники совещания отметили огромную работу, проделанную на заводе за последние несколько лет как по линии конструкторских разработок, так и в части развития новой продуктовой линейки.
Подводя итоги совещания, Владимир Шаманов сказал: «В ходе сегодняшней встречи достигнут своего рода договор о намерениях: мы пришли к соглашению о проведении на базе ПАО «Кузнецов» научно-технического совета с участием представителей Самарского университета имени С.П. Королева. Там будут приняты решения по вопросам взаимовыгодного сотрудничества вуза и промышленного
предприятия, располагающего мощным конструкторским бюро и опытным производством. В ПАО «Кузнецов» за последние годы проделана большая работа, предприятие продвигается как по линии конструкторских разработок, так и в части развития новой продуктовой линейки. Это колоссальный труд, требующий времени и вложений. Давайте присоединяться к этой работе, создавая команду единомышленников», передает пресс-служба ПАО «Кузнецов».
Фото: пресс-служба ПАО «Кузнецов»
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