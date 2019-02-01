В ПАО «Кузнецов» состоялось совещание по вопросам перспективного развития предприятия

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В совещании приняли участие председатель Комитета Государственной Думы по обороне Владимир Шаманов, депутаты Госдумы Алексей Хохлов, Леонид Калашников, Игорь Станкевич, министр промышленности и торговли Самарской области Михаил Жданов, заместитель главнокомандующего ВКС Анатолий Ковалев, командующий дальней авиацией Сергей Кобылаш, командующий военно-транспортной авиацией Владимир Бенедиктов, представители органов федеральной и региональной власти, представители АО «ОДК» и ПАО «Кузнецов». В ходе визита делегация осмотрела испытательную базу ПАО «Кузнецов», сборочные цеха, опытное производство, лабораторию аддитивных технологий, а также новый корпус, где разместится центр технологической компетенции «Шестерни».В ходе совещания 31 января обсуждались вопросы развития площадки ОП «Управленческий» и загрузки опытного конструкторского бюро (ОКБ).Заместитель генерального директора – управляющий директор ПАО «Кузнецов» Сергей Павлинич представил участникам совещания перспективный облик площадки и озвучил решение о строительстве нового здания ОКБ:«ОП «Управленческий» загружен работой на десятилетия вперед, это неотъемлемая часть нашего предприятия. Инженерный центр Генерального конструктора ПАО «Кузнецов» – первое звено технологической цепочки создания двигателя на предприятии. Основную загрузку ОКБ обеспечивает разработка и интеграция двигателей самолетов дальней авиации ВКС РФ. В 2018 году подписано техническое задание на строительство нового здания Инженерного центра Генерального конструктора ПАО «Кузнецов». Нынешнее здание построено в послевоенные годы, достраивалось в начале 1960-х. В новом корпусе разместятся все конструкторские службы, будет сосредоточена работа над новым перспективным изделием высоких тяг. Будут применяться современные цифровые технологии».1 февраля на основной площадке предприятия на совещании обсуждались вопросы, касающиеся выполнения государственного оборонного заказа, также перед депутатами Госдумы были озвучены сложности законодательного регулирования деятельности оборонных предприятий, был представлен доклад о работе Инженерного центра ПАО «Кузнецов» в рамках проекта по модернизации силовых установок и систем их управления на самолетах Ту-160, Ту-95МС и Ту-22М3. В целом, участники совещания отметили огромную работу, проделанную на заводе за последние несколько лет как по линии конструкторских разработок, так и в части развития новой продуктовой линейки.Подводя итоги совещания, Владимир Шаманов сказал: «В ходе сегодняшней встречи достигнут своего рода договор о намерениях: мы пришли к соглашению о проведении на базе ПАО «Кузнецов» научно-технического совета с участием представителей Самарского университета имени С.П. Королева. Там будут приняты решения по вопросам взаимовыгодного сотрудничества вуза и промышленногопредприятия, располагающего мощным конструкторским бюро и опытным производством. В ПАО «Кузнецов» за последние годы проделана большая работа, предприятие продвигается как по линии конструкторских разработок, так и в части развития новой продуктовой линейки. Это колоссальный труд, требующий времени и вложений. Давайте присоединяться к этой работе, создавая команду единомышленников», передает пресс-служба ПАО «Кузнецов».Фото: пресс-служба ПАО «Кузнецов»