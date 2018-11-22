В ПАО «Кузнецов» приступили к возведению самого большого объекта ФЦП на предприятии

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Корпус 111А – один из пяти проектов, направленных на увеличение пропускной способности подразделений ПАО «Кузнецов», задействованных в изготовлении новых авиационных двигателей НК-32 серии 02. В рамках его реализации будет построен, введен в эксплуатацию, оснащен оборудованием, укомплектован кадрами и приступит к работе Центр специализации «Корпус производства компрессоров», что позволит сконцентрировать в одном здании всю цепочку изготовления ротора компрессора газотурбинного двигателя (ГТД) от заготовки до выхода готового узла.Финансирование строительно-монтажных работ и закупка оборудования осуществляются как за счет средств, выделяемых по Федеральной целевой программе «Развитие оборонно-промышленного комплекса Российской Федерации на 2011–2020 годы», так и за счет собственных средств АО «Объединенная двигателестроительная корпорация», куда входит ПАО «Кузнецов».Реализация проекта предполагает два этапа. Общая стоимость работ первого этапа превышает 2 млрд рублей. Средства направлены на строительство основного корпуса и приобретение современного технологического оборудования. Проект корпуса разработан АО «Казанский Гипронииавиапром». Проведены торги, по результатам которых определены поставщики оборудования. В настоящее время завершены мероприятия по подготовке площадки для строительства корпуса: снесены ветхие здания и сооружения, демонтированы коммуникации, проведены геодезические работы, проложены временные инженерные системы. Строительно-монтажные работы ведутся по графику. К работам по возведению с нуля основного здания будет привлечено свыше 200 человек. Первые поставки оборудования запланированы на весну 2019 г.В рамках второго этапа будет возведен пристрой и закуплена техника, необходимая для увеличения пропускной способности производства. В общей сложности комплекс займет площадь в 16000 кв. м.«За короткие сроки мы обязаны стать новым, современным заводом. Такие объекты как корпус 111А, где в одном месте сосредоточены почти все техпроцессы, должны стать «визитной карточкой» предприятия», — считает заместитель генерального директора – управляющий директор ПАО «Кузнецов» Сергей Павлинич.В общей сложности, в реконструкцию и техническое перевооружение производства ПАО «Кузнецов» в рамках ФЦП «Развитие оборонно-промышленного комплекса Российской Федерации на 2011–2020 гг.» в ближайший год будут вложены значительные средства. 5 проектов направлены на увеличение пропускной способности подразделений, продукция которых задействована в производстве авиационных двигателей НК-32 серии 02, 1 проект – на модернизацию ракетного производства.ПАО «Кузнецов» – ведущее двигателестроительное предприятие России, где осуществляется проектирование, изготовление, ремонт и сопровождение в эксплуатации авиационных, наземных и ракетных двигателей. Входит в состав Объединенной двигателестроительной корпорации. Предприятие включает три ключевых составляющих — конструкторское бюро, завод серийного производства двигателей и уникальную испытательную базу.АО «Объединенная двигателестроительная корпорация» (входит в Госкорпорацию Ростех) – интегрированная структура, специализирующаяся на разработке, серийном изготовлении и сервисном обслуживании двигателей для военной и гражданской авиации, космических программ и военно-морского флота, а также нефтегазовой промышленности и энергетики. Одним из приоритетных направлений деятельности ОДК является реализация комплексных программ развития предприятий отрасли с внедрением новых технологий, соответствующих международным стандартам. Выручка холдинга в 2014 году составила 199,9 млрд рублей.Госкорпорация Ростех – российская корпорация, созданная в 2007 г. для содействия разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции гражданского и военного назначения. В её состав входят более 700 организаций, из которых в настоящее время сформировано 11 холдинговых компаний в оборонно-промышленном комплексе и 4 – в гражданских отраслях промышленности, а также более 80 организаций прямого управления. В портфель Ростеха входят такие известные бренды, как АВТОВАЗ, КАМАЗ, Концерн Калашников, «Вертолёты России», ВСМПО-АВИСМА, Уралвагонзавод и т. д. Организации Ростеха расположены на территории 60 субъектов РФ и поставляют продукцию на рынки более 100 стран. Консолидированная выручка Ростеха в 2017 году достигла 1 трлн. 589 млрд. рублей, консолидированная чистая прибыль – 121 млрд. рублей, а EBITDA – 305 млрд. рублей. Заработная плата в среднем по Корпорации в 2017 году составила 46 800 рублей. Согласно стратегии Ростеха, основной задачей Корпорации является обеспечение технологического преимущества России на высококонкурентных мировых рынках. Одной из ключевых задач Ростеха является внедрение нового технологического уклада и цифровизация российской экономики, передает пресс-служба облправительства.