В Красноярском районе Самарской области выявлены факты безучетного потребления электроэнергии
14 августа 2017 13:17
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В Красноярском районе Самарской области прошел совместный рейд энергетиков ПАО «Самараэнерго» и филиала ПАО «МРСК Волги» (входит в группу «Россети») - «Самарские распределительные сети». Главной целью мероприятия стало выявление фактов безучетного потребления электрической энергии.
Первый нарушитель был выявлен в массиве «Удача» в Красноярском районе Самарской области. Помимо жилого дома, заявленного в договоре, по указанному адресу находится магазин.Хозяин торговой точки к энергетикам вышел и препятствия не чинил, но за магазин платил как бытовой потребитель, проживающий в сельском населенном пункте – по льготному тарифу. Энергетики составили акт о нарушении и дали начинающему предпринимателю 10-дневный срок – именно за это время собственнику необходимо переоформить документы и заключить договор со сбытовой организацией как юридическое лицо. К слову, оплатить разницу за потребленное электричество ему тоже придется, а эта сумма будет больше той, что он платил как бытовой потребитель, примерно в 2,5 раза.
Еще одно хищение электроэнергии было выявлено в селе Висловка. При осмотре жилого дома был обнаружен дополнительный кабель, неподключенный к прибору учета.По факту нарушения был составлен акт о безучетном потреблении электроэнергии. Поскольку энергетикам не удалось попасть в дом и определить количество и мощность энергопринимающих устройств, в соответствии с законодательством потребителю будет произведен перерасчет за потребленную электроэнергию за последние 6 месяцев исходя из технических характеристик присоединенного кабеля. По словам представителей филиала ПАО «МРСК Волги» - «Самарские распределительные сети», по предварительным подсчетам потребление составит 43 000 Квт/часов, за которые хозяину дома придется заплатить более 100 тысяч рублей.
В случае, если нарушители не идут на контакт и отказываются добровольно устранить нарушения, энергетикам приходится обращаться в правоохранительные органы и судебные инстанции. От незаконных действий потребителей страдает не только электросетевая и сбытовая компании, несущие убытки, но и добропорядочные граждане, исправно оплачивающие счета за электроэнергию. В результате хищений энергоресурсов происходят перепады напряжения в сети, выходит из строя бытовая техника соседей, повышается вероятность отключений электроэнергии и возникновения пожаров.
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