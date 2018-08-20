В BMW придумали, как наливать шампанское в бокал снизу

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Технология заключается в том, что стаканы наполняются с помощью специального клапана, который встроен в дно. Чтобы получить заветный напиток, нужно будет просто поставить тару в подстаканник.Ожидается, что инновационной технологией оборудуют баварские седаны BMW 7 Series или автомобили британского люксового автобренда Rolls-Royce.