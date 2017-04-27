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Новости /  Экономика /  Новости компаний  

Утверждены «дорожные карты» по взаимодействию ПАО «АВТОВАЗ» с поставщиками компонентов

27 апреля 2017 12:39
94
Утверждены «дорожные карты» по взаимодействию ПАО «АВТОВАЗ» с поставщиками компонентов
Сегодня, 27 апреля, состоится очередная конференция.

26 апреля 2017 года в г.Тольятти состоялось очередное заседание рабочей группы представителей аппарата полпреда Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе, правительства региона, Кластера автомобильной промышленности Самарской области и руководства ПАО «АВТОВАЗ». В мероприятии по поручению полномочного представителя Президента РФ в ПФО Михаила Бабича принял участие заместитель полпреда Олег Машковцев.
Участники совещания обсудили исполнение решений, принятых на предыдущей встрече 8 февраля т.г., определили дальнейшие направления деятельности по повышению эффективности взаимодействия между ПАО «АВТОВАЗ» и комплектаторами в целях увеличения уровня локализации автомобилей.

Напомним, отработать схему сотрудничества с поставщиками решено на примере предприятий, входящих в Кластер автомобильной промышленности Самарской области (далее – КАПСО). За прошедшее время «АВТОВАЗом», правительством Самарской области и при активном участии КАПСО подготовлена «дорожная карта» по развитию кооперации с локальными поставщиками компонентов. Документ утвержден вице-президентом по закупкам ПАО «АВТОВАЗ» Венкатраном Мамиллапалле и заместителем председателя правительства – министром промышленности и технологий Самарской области Сергеем Безруковым.

На основании общей «дорожной карты» КАПСО разработаны более детальные планы мероприятий для 16 производителей комплектующих. Участники совещания обсудили перечень мероприятий, необходимых для реализации данных «дорожных карт» и дальнейшего выстраивания отношений, способствующих укреплению кооперационных связей.
Сегодня, 27 апреля, состоится очередная конференция поставщиков ПАО «АВТОВАЗ», где также будут рассмотрены вопросы повышения эффективности взаимодействия, сообщает сайт полпреда Президанта РФ в ПФО.

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Комментарии



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