«Уралвагонзавод» представил не имеющий аналогов в России трамвай

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«Вагон 415-й модели — это первый базовый вагон для линейки полностью низкопольных вагонов: двух-, трех-, пятисекционных. На его основе с использованием ходовой части будет в ближайшее время разработана вся линейка низкопольных вагонов любой вместимости, любой длины», — рассказал разработчик Сергей Соловьев на промышленной выставке «Иннопром-2018» в Екатеринбурге.Максимальная вместимость трамвая — 190 человек. Как сообщили разработчики, трамвай оснащен всем необходимым для перевозки пассажиров с ограниченными возможностями. Отмечается, что вагон полностью выполнен из отечественных материалов.Несмотря на все изменения, остановочные комплексы, трамвайные линии и депо специально под данную модель трамвая реконструировать не придется.Тем не менее на выставке были рассекречены не все характеристики трамвая. По словам разработчиков, это сделано для «профилактики интеллектуального рейдерства».Первыми городами, где в 2019 году появятся новые трамваи, станут Калининград, Евпатория и Пятигорск.В ноябре 2017 года «Уралвагонзавод» свернул свой инновационный проект — трамвай Russia One. Разработчики заявили, что он не выйдет в серийное производство из-за того, что для него не нашлось ходовой части, кроме того, он оказался «не пригоден для ремонта».