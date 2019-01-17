Улицы, аллеи и площади самарского предприятия ОДК ПАО «Кузнецов» получили имена
17 января 2019 15:30
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ПАО «Кузнецов» осуществляет проектирование, изготовление, ремонт и сопровождение в эксплуатации газотурбинных авиационных двигателей, жидкостных ракетных двигателей, ГТУ для использования в газовой отрасли и энергетике. Предприятие является производителем двигателей для ракет-носителей типа «Союз» и самолетов Дальней авиации ВКС РФ.
Впервые идея представить завод как город и дать названия улицам, площадям и аллеям прозвучала на молодежной стратегической сессии «Построй свой завод», где молодежный актив предприятия вносил свои предложения, касающиеся формирования комфортной среды на «Кузнецове». Экспертный совет, курировавший мероприятие возглавил заместитель генерального директора – управляющий директор Сергей Павлинич, который поддержал целый ряд предложений перспективных молодых сотрудников предприятия.
«Космическая» история ПАО «Кузнецов», насчитывающая уже более 60 лет, нашла свое отражение в названии сквера возле корпуса № 82, который теперь носит имя Юрия Гагарина. Находящаяся рядом аллея была названа аллеей Космонавтов – в непосредственной близости от нее расположены цеха ракетного производства, а в цехе №4 в 1960-е гг. выступал перед заводчанами сам первый космонавт планеты.
Площадь у Вечного огня стала площадью Победы – здесь традиционно проводятся майские торжественные мероприятия. Другую площадь, находящуюся перед проходной ПАО «Кузнецов», решено назвать в честь советского военачальника Михаила Фрунзе, имя которого завод носил 69 лет.
Аллея, ведущая от проходной к Вечному огню, получила название Центральной, а параллельная ей стала улицей Николая Кузнецова. В честь директора завода военного периода Михаила Жезлова и Леонида Чечени, возглавлявшего предприятие в течение 20 лет, названы еще две заводские улицы.
При именовании принимали во внимание и профиль профессиональной деятельности. Например, улицу, проходящую вдоль корпусов инструментального и вспомогательного производства, предложили назвать Инструментальной. По тому же принципу назвали улицы Металлургов и Литейную в южной части площадки, а также улицу Испытателей в западной части. Конструкторская улица проходит возле СКБ.
«Наименования заводских улиц позволят лучше ориентироваться и самим заводчанам, и людям, которые к нам приезжают, - говорит участница стратегической сессии, руководитель департамента программно-проектного управления ПАО «Кузнецов» Анастасия Швецова. – Эта акция – часть комплекса мероприятий по развитию инфраструктуры предприятия. Кроме того, названия улиц напомнят работникам о личностях, с которыми были связаны яркие страницы истории завода и выдающиеся достижения», передает пресс-служба ПАО "Кузнецов".
Фото: пресс-служба ПАО "Кузнецов"
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