УАЗ разработает электрический внедорожник
3 июня 2017 11:43
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Компания УАЗ планирует разработать автомобиль с электрической силовой установкой. Об этом корреспонденту Autonews рассказали в пресс-службе российского бренда. Точные сроки реализации проекта пока неизвестны.
Создание такого транспортного средства планируется в рамках соглашения о сотрудничестве с компанией «Россети». Соответствующий документ был подписан генеральным директором ПАО «Россети» Олегом Бударгиным и генеральным директором ООО «УАЗ» Вадимом Швецовым, пишет autonews.ru.
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