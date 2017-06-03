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Новости /  Экономика /  Новости компаний  

УАЗ разработает электрический внедорожник

3 июня 2017 11:43
115
УАЗ разработает электрический внедорожник
Он предназначен для нужд компании «Россети».

Компания УАЗ планирует разработать автомобиль с электрической силовой установкой. Об этом корреспонденту Autonews рассказали в пресс-службе российского бренда. Точные сроки реализации проекта пока неизвестны.

Создание такого транспортного средства планируется в рамках соглашения о сотрудничестве с компанией «Россети». Соответствующий документ был подписан генеральным директором ПАО «Россети» Олегом Бударгиным и генеральным директором ООО «УАЗ» Вадимом Швецовым, пишет autonews.ru.

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