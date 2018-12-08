УАЗ подтвердил выпуск внедорожника Patriot с автоматической коробкой передач
8 декабря 2018 22:14
59
К дилерам модель с автоматической коробкой переключения передач поступит после марта 2019 года, при этом о точной дате компания сообщит позже.
УАЗ объявил о старте продаж "Патриота" 2019 модельного года в октябре. Главное новшество авто — двигатель ЗМЗ-Про мощностью 150 л. с., который также ставится на модель "Профи". От неё же "Патриоту" достался улучшенный механизм рулевого управления и изменения в подвеске, благодаря которым радиус разворота сократился на 0,8 м.
Также у машины была улучшена шумоизоляция и появились поручни на передних и средних стойках кузова для удобства посадки.
Фото: © VK/"УАЗ | Ульяновский Автомобильный Завод"
Добавить комментарий
Комментарии
Экономика региона
7 декабря 2018 13:57
Сейчас идет поиск подрядчика. Экономика региона
346
6 декабря 2018 19:56
В результате активного заинтересованного обсуждения депутаты утвердили бюджет на 2019 год, доходы запланированы в сумме 136,894 млрд рублей, расходы составят 136,752... Экономика региона
371
6 декабря 2018 15:35
Вопрос обсудили на сессии «Цифровая трансформация в Самарской области». Экономика региона
384
Финансы и Банки
7 декабря 2018 09:59
Сбербанк создал для предпринимателей новый сервис. Финансы и Банки
304
7 декабря 2018 00:05
Его задача: помощь клиентам в решении финансовых и повседневных задач. К примеру, быстрый перевод денег или бронь столика в ресторане. Финансы и Банки
433
6 декабря 2018 12:05
Это московский Экономикс-банк и краснодарский Си Ди Би банк. Финансы и Банки
255
Строительство
6 декабря 2018 13:30
Школа высотой в два-пять этажей, по предварительным данным, будет рассчитана на 1,5 тыс. человек. Строительство
252
6 декабря 2018 10:35
По нормативу должно быть одно место на одну квартиру. Строительство
233
5 декабря 2018 16:11Владимир Кошелев скинул проблемы на железнодорожников
Куйбышевской железной дорогой совместно с правительством Самарской области проводится ряд мероприятий для обеспечения транспортной доступности жителей... Строительство
399
Материалы и технологии
4 декабря 2018 12:09
Какое напольное покрытие выбрать для дома или офиса? Ведь линолеум и керамическая плитка всем приелись. Представляем вам магазин напольных покрытий... Материалы и технологии
104
21 ноября 2018 09:39Фасадный декор из пенополистирола – надежно, выгодно, красиво
Вспененный полистирол широко используется в быту в качестве теплоизоляционного и прокладочного материала. Материалы и технологии
97
1 ноября 2018 21:37Что стоит знать о светодиодном освещении?
Вы думаете купить светодиоды , но не знаете, стоит ли тратить на них свои деньги? Тогда стоит разобраться в этом вопросе поподробнее. Сразу стоит начать с того,... Материалы и технологии
317
Налоги
20 марта 2018 20:39
Уклонение от уплаты налогов из-за отсутствия времени — распространённое явление. Налоги
836
21 февраля 2017 16:28
Оффшорными зонами принято называть определенные державы либо их территории, законодательство которых предоставляет льготы иностранным компаниям. Налоги
2059
1 февраля 2017 16:15
Закрыть ИП в СПБ можно несколькими путями: самостоятельно или при помощи квалифицированных юристов. Налоги
2017
Бизнес
7 декабря 2018 21:49
Пользователи AliExpress и Tmall в 2018 году больше всего интересовались продукцией Xiaomi, Huawei и Apple, а также наушниками, часами, рюкзаками и купальниками. Бизнес
402
5 декабря 2018 20:05
Чтобы сократить время регистрации ООО необходимо понимать, какие этапы для этого следует пройти. Бизнес
96
5 декабря 2018 19:56
Корпоративную одежду часто можно увидеть на сотрудниках различных компаний. С её помощью можно идентифицировать человека. Ведь, если он одет в форму... Бизнес
79
Новости компаний
8 декабря 2018 22:14
К дилерам модель поступит после марта 2019 года, при этом о точной дате компания сообщит позже. Новости компаний
58
8 декабря 2018 18:28
Как стало известно ранее, британская компания OneWeb планирует разворачивать группировку спутников для глобального Интернета. Новости компаний
325
7 декабря 2018 23:26
Кроме самой России они уже есть, к примеру, в Бразилии. Большое их количество повышает точность. Новости компаний
594
7 декабря 2018 21:34
Территорию планируется застроить жильем от девяти этажей и выше. Новости компаний
438
IT и Коммуникации
16 ноября 2018 06:36
Весьма востребованы современные Айфоны. И невероятно популярны iPhobe XS. IT и Коммуникации
168
20 октября 2018 16:10
Для офисного или домашнего, а может быт, игрового компьютера важно грамотно подойти к выбору материнской платы. IT и Коммуникации
190
3 мая 2018 18:43
Сегодня практически каждый человек имеет новый гаджет. Смартфоны на системе андроид постоянно сопровождают людей. Они становятся незаменимыми помощниками и... IT и Коммуникации
777
Транспорт
8 декабря 2018 10:41
Соответствующее постановление подписал премьер-министр Дмитрий Медведев. Транспорт
317
7 декабря 2018 14:02
Дмитрий Медведев, премьер-министр РФ одобрил несколько изменений в Правилах дорожного движения. Транспорт
2280
7 декабря 2018 10:47
Такую разметку в Самаре применили впервые. Транспорт
237
7 декабря 2018 09:39
Это связано с проведением матча «Крылья Советов» - «Ростов». Транспорт
480
Предпринимательство
2 декабря 2018 21:49
На сегодняшний день все руководители знают, что для того, чтобы их предприятие экономически развивалось, необходимо просчитывать каждый шаг. Предпринимательство
79
2 декабря 2018 21:43
Аутсорсинг является одним из самых эффективных методов по подбору персонала и сотрудников. Но не нужно путать его с обычными услугами, которые предлагают... Предпринимательство
68
29 ноября 2018 14:35
Скважина на воду — это отличный способ обеспечить себя с свою семью чистой водой на долгие годы. Заказывать услугу рекомендуется в «БурАльянсе»,... Предпринимательство
130
Видео
8 декабря 2018 12:59
Зонд успешно приземлился на поверхность планеты 26 ноября. В мире
226
8 декабря 2018 10:59
Дорогостоящий аппарат не оправдал ожидания и смог продержаться в воздухе всего несколько секунд. В стране
459
6 декабря 2018 14:10
Ранее общественность выступила против возможной застройки. Социум
648
5 декабря 2018 13:31
Собака преградила путь мячу. В мире
408
30 ноября 2018 14:19
Людям с инвалидностью в Самаре помогают включиться в активную общественную, деловую и досуговую жизнь. Социум
478
14 ноября 2018 12:52
Набрав скорость, аттракцион в парке развлечений "Секатен" неожиданно стал вращаться в обратную сторону. В мире
782
Фоторепортажи
7 ноября 2018 20:49
Мероприятие было приурочено к Параду Памяти. Социум
1028
7 ноября 2018 17:40
Его посетили представители 13 делегаций иностранных государств. Социум
929
6 октября 2018 19:31
Мероприятие состоялось в рамках фестиваля "Ожившие страницы истории". Социум
1325
9 сентября 2018 16:23
Сегодня праздник завершится фейерверком. Культура
1720
27 августа 2018 11:22
Организаторы надеются, что он порадует горожан и на будущий год. Культура
1775
25 августа 2018 22:24
В его рамках по ул. Куйбышева прошел красочный костюмированный парад. Культура
2978
Мероприятия