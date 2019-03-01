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"УАЗ Патриот" появится на дорогах в лимитированной версии Life Style

1 марта 2019 19:20
127
Внедорожник будет отличить по ярко-зелёному цвету кузова, оригинальным легкосплавным дискам и эмблемам с названием версии.
Внедорожник можно будет отличить по ярко-зелёному цвету кузова, оригинальным легкосплавным дискам и эмблемам с названием версии.
Ульяновский автозавод приступил к выпуску внедорожника "Патриот" в спецверсии Life Style. Об этом сообщила компания в своём пресс-релизе. Тираж спецсерии не превысит 300 автомобилей, а первые машины появятся у дилеров в марте, передает life.ru.

Внедорожник "УАЗ-Патриот" в исполнении Life Style можно будет отличить по ярко-зелёному цвету кузова, оригинальным легкосплавным дискам и эмблемам с названием версии. В салоне появились коврики со специальной окантовкой.

Версия Life Style включает климат-контроль, аудиосистему с поддержкой MP3 и четырьмя динамиками, парковочные датчики в переднем и заднем бамперах и бокс для запасного колеса на двери багажника с надписью Patriot.

В качестве опций также доступны обогрев лобового стекла и передних сидений, дополнительный отопитель салона, навигация, 18-дюймовые колёсные диски. Также "УАЗ-Патриот" Life Style можно оснастить дополнительно лебёдкой, защитой рулевых тяг и задним межколёсным дифференциалом.

Стоимость машины с учётом скидки по государственным программам "Первый автомобиль" или "Семейный автомобиль" будет составлять 894 тысячи рублей. 


Фото: УАЗ/life.ru
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