Туроператоры отказались от горячих туров в Турцию на осень

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Кроме того, осенью турфирмы повысят цены на путёвки по сравнению с прошлым годом на 10 процентов.— Это даже если не учитывать валютный скачок: в этом году значительно дороже топливо, меньше размер субсидий для туроператоров, меньше SPO от отелей, — говорится в сообщении.Эксперты также отметили, что российскому рынку не поможет даже падение турецкой лиры. Туристов также предупредили, что они могут столкнуться с проблемами при подтверждении мест в отелях на 20-е число августа в период Курбан-байрама.