Toyota придумала, как защитить автомобиль от угона в России
13 сентября 2018 21:32
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По данным страховых компаний и ГИБДД, на данный момент автомобили Toyota и Lexus являются одними из самых угоняемых в России. Для защиты от злоумышленников теперь на машины эти марок будут наносить специальные противоугонные идентификаторы. В компании пообещали, что благодаря этому нововведению подделка угонщиками VIN-номера машин для последующей перепродажи потеряет всякий смысл.
Идентификатор с PIN-кодом выполняется в виде микроточек диаметром 1 мм. Рассмотреть их невооруженным глазом невозможно. Для того, чтобы считать информацию с индикатора, необходимо их снятие с кузова и многократное увеличение. При этом микроточки наносятся на такие детали, как педали, дверные петли, направляющие сидений, патрубки и кожухи в моторном отсеке, а их общее количество на автомобиле достигает 10 тысяч.
Благодаря этому даже если преступники заменят на угнанном автомобиле таблички с VIN-номером и переставят отдельные детали, машина все равно будет правильно идентифицирована полицейскими при постановке на учет или проверке.
Первым автомобилем, который получит такую защиту от угона на российском рынке, станет Lexus ES. Идентификационной защитой с самого начала продаж также будет обеспечен новый компактный кроссовер Lexus UX. В 2019 г. нововведение также появится на всех моделях Toyota.
Кроме этого на автомобилях Toyota и Lexus стало больше табличек с VIN-номером на различных деталях машин. Шильды выполнены при помощи лазерной резки и защищены от подделки благодаря технологии «саморазрушения» при попытке переклейки.
Согласно отчету МВД, которые имеется в распоряжении Autonews, с января по июнь 2018 г. в России зарегистрировали 9 932 кражи автомобилей. Еще в 10 689 случаях нарушителям закона удалось доказать, что машиной они завладели без цели хищения, то есть, к примеру, просто захотели погреться зимой и не собирались продавать автомобиль.
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