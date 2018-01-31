Теплант стал поставщиком одной из крупнейших строек страны

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Один из лидеров российского рынка сэндвич-панелей – самарская компания «Теплант» примет участие в строительстве Томинского горно-обогатительного комбината (ГОКа) – масштабного проекта медной отрасли России.Комбинат находится в Челябинской области на территории Томинского месторождения медно-порфировых руд (Входит в ТОП-50 крупнейших месторождений мира по версии международной аналитической консультационной группы CRU). Первая очередь ГОКа была запущена в 2017 году. Запуск второй очереди запланирован на 2019 год. Теплант поставит на стройплощадку более 100 000 кв. метров сэндвич-панелей. Ранее компания поставляла панели для Михеевского, Гремячинского и других горно-обогатительных комбинатов.«Проект Русской медной компании (РМК), скорее всего, станет одним из крупнейших в портфеле Тепланта в 2018 году. На тендере заказчик особое внимание уделял критерию «качество». Учитывались также производственные возможности поставщика, система управления качеством (международная сертификация, паспорт качества и т.д.). Не частый, но, на мой взгляд, стратегически более верный подход, когда в приоритете не только цена. И это, безусловно, налагает на нас особую ответственность», – отметил».Фото: tomgok.ru