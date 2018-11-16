Теплант инвестирует в производство

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АО «Теплант», один из крупнейших игроков рынка сэндвич-панелей в России, раскрыл объем капитальных вложений. В этом году на модернизацию, ремонт и реконструкцию производственных мощностей компания направила около 28 млн руб, что в два раза больше, чем в 2017 году.в своем интервью, опубликованном на сайте компании, называет крупнейшие работы 2018 года. Главным проектом для предприятия стал запуск после длительного простоя второй линии минераловатного производства.Николай Рассадин подчеркнул, что Тепланту удалось осуществить запуск линии с минимальными затратами и в короткий срок – менее трех месяцев.- Сейчас линия работает, и ее средняя производительность даже выше паспортных показателей на 10%. Мы выпускаем не только вату для сэндвич-панелей, но и товарную вату.Технический директор Тепланта рассказал, что в этом году работы по ремонту, модернизации и реконструкции затронули все основные производства предприятия: линию окраски, выпуск минеральной ваты (две линии), производство сэндвич-панелей (две линии в Самаре и завод в Ивановской области).- Мы могли обойтись без этих затрат, предприятие продолжало бы действовать в штатном режиме. Но сложно переоценить важность проделанной работы. Это наши инвестиции в качество продукции и производительность линий. Это уверенность в том, что оборудование будет работать исправно.Важно, что затраты на капитальное строительство в общем объеме затрат в этом году составили очень небольшую долю. Основные средства были направлены именно на производство.Из крупных работ также названы: замена теплообменика, монтаж кондиционеров в помещениях электрощитовых МВП-2, частичная замена поддонов на верхних и нижних траках камеры полимеризации, установка нового верхнего вала камеры полимеризации и замена перфорации на барабане КВО.В компании сообщают, что в результате выполненных работ удалось уменьшить расход сырья, повысить производительность линий МВП и улучшить технические качества выпускаемой продукции.В новом году Теплант планирует еще один масштабный проект – замену нижней части вагранки на одной из линий МВП. Вес такой конструкции – 6,5 тонны. Завод уже заключил договор с компанией Gamma Meccanica (Италия) на производство и поставку вагранки. Работы запланированы на первый квартал 2019 года.