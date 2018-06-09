Tele2 поставил первый автомат по продаже SIM-карт с распознаванием по лицу
9 июня 2018 23:51
Первый такой автомат поставил оператор Tele2. От пользователя требуется выбрать тариф, приложить паспорт к сканеру, сфотографироваться на встроенную камеру и пальцем расписаться на сенсорном экране.
Устройство сверит лицо в паспорте с лицом пользователя. И если они не совпадут, либо паспорт окажется недействительным, то в регистрации SIM будет отказано.
Сам же симкомат установлен в зоне прилёта аэропорта Внуково. Воспользоваться им может каждый, передает iphones.ru со ссылкой на "Ведомости".
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