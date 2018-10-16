ЦБ не разрешает страховщикам использовать старые детали для ремонта по ОСАГО
16 октября 2018 22:21
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ЦБ против того, чтобы использовать старые запчасти. Они должны быть новыми, не всегда оригинальными, то есть произведенными, например, на заводе в Японии. Это могут быть детали, изготовленные по лицензии на российских заводах.
Сейчас согласно закону ремонт по ОСАГО должен производиться с помощью новых запчастей. Старые детали использовать можно, но после согласования с владельцем автомобиля.
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