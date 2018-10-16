Я нашел ошибку
Главные новости: 
На выезде он уступил новосибирскому «Локомотиву» в трех партиях.
Волейбольный клуб «Нова» на старте чемпионата проиграл в Новосибирске
В закон «О Самарской губернской думе» планируется внести изменения, которые позволят ее председателю работать на освобожденной основе.
Геннадию Котельникову позволят совмещать пост спикера Самарской губернской думы с работой в СамГМУ
Михаил Жданов, который теперь рассматривается как кандидат на пост в министерстве промышленности, приехал в Самарскую область в 2013 году из Москвы.
В кресло министра промышленности и торговли Самарской области теперь может пересесть Михаил Жданов
Бывший главный тренер российского футбольного клуба «Крылья Советов» Андрей Тихонов ответил на вопросы корреспондента azerisport.com.
Андрей Тихонов: Не считаю, что Шейдаев сделал ошибку
В районе 1126 км мужчина, предположительно, начал обгон движущегося впереди в попутном направлении трактора с прицепом.
В Сергиевском районе при ДТП погибли водитель и два пассажира автомобиля Lada Vesta
Старые детали использовать можно, но после согласования с владельцем автомобиля.
ЦБ не разрешает страховщикам использовать старые детали для ремонта по ОСАГО
Возбуждено уголовное дело.
Сотрудника Росрыболовства задержали при передаче 200 тысяч рублей
Со следующего года все деньги, собранные с водителей-нарушителей, будут поступать в дорожный фонд нашей области.
Водители Самарской области нарушили ПДД на 1,74 млрд рублей
сегодня  Вторник, 16 октября, 23:33
Вход
Регистрация
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  +8 °C, Тольятти  +9 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 16/10:
USD 65.53
-0.22
EUR 75.92
-0.13
Искать
Новости /  Экономика /  Новости компаний  

ЦБ не разрешает страховщикам использовать старые детали для ремонта по ОСАГО

16 октября 2018 22:21
69
Старые детали использовать можно, но после согласования с владельцем автомобиля.
Председатель Центробанка Владимир Чистюхин высказался против использования старых автомобильных деталей при ремонте машин по ОСАГО. Применение подобных деталей увеличивает вероятность различных неисправностей ТС. Ранее Российский союз автостраховщиков выступил с инициативой разрешить страховщикам использовать бывшие в употреблении запчасти при ремонте автомобилей по ОСАГО наравне с новыми, передает samarskie-voditeli.ru.

ЦБ против того, чтобы использовать старые запчасти. Они должны быть новыми, не всегда оригинальными, то есть произведенными, например, на заводе в Японии. Это могут быть детали, изготовленные по лицензии на российских заводах.

Сейчас согласно закону ремонт по ОСАГО должен производиться с помощью новых запчастей. Старые детали использовать можно, но после согласования с владельцем автомобиля. 
Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии



Экономика региона
16 октября 2018  19:46
Во вторник, 16 октября, Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров провел рабочее совещание с сотрудниками министерства имущественных отношений. Обсуждались цели и задачи, стоящие перед ведомством и регионом в целом.
Дмитрий Азаров поставил задачу ускорить процесс определения границ земельных участков региона
Во вторник, 16 октября, Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров провел рабочее совещание с сотрудниками министерства имущественных отношений. Обсуждались... Экономика региона
121
16 октября 2018  17:04
В настоящее время в ПАО «Кузнецов» завершается первый этап проекта – реконструкция корпуса, где разместится центр компетенции, внешняя и внутренняя отделка здания, а такж
На самарском предприятии ОДК ПАО «Кузнецов» создается центр компетенции «Шестерни»
В настоящее время в ПАО «Кузнецов» завершается первый этап проекта – реконструкция корпуса, где разместится центр компетенции, внешняя и... Экономика региона
154
16 октября 2018  16:26
В планах четко прописана производственная картина завода.
Дмитрий Азаров и Александр Артюхов обсудили перспективы развития ПАО "Кузнецов"
В планах четко прописана производственная картина завода.  Экономика региона
167
Весь список
Финансы и Банки
16 октября 2018  10:34
Сбербанк признан одним из крупнейших эквайеров в мире
Сбербанк признан одним из крупнейших эквайеров в мире
Мировой рейтинг эквайеров представлен впервые.  Финансы и Банки
169
15 октября 2018  16:24
Сбербанк сообщает о назначении Владимира Ситнова старшим вице-президентом, куратором четырех департаментов в направлении «сегменты клиентов» нового объединенного блока «Корпоративно-инвестиционный бизнес».
Сбербанк сообщает о назначении одного из ключевых руководителей блока «Корпоративно-инвестиционный бизнес»
Сбербанк сообщает о назначении  Владимира Ситнов а старшим вице-президентом, куратором четырех департаментов в направлении «сегменты клиентов»... Финансы и Банки
218
15 октября 2018  15:32
До переезда в Самару Александр Анащенко возглавлял Западно-Сибирский банк Сбербанка.
Председателем Поволжского банка Сбербанка назначен Александр Анащенко
До переезда в Самару Александр Анащенко возглавлял Западно-Сибирский банк Сбербанка.  Финансы и Банки
453
Весь список
Строительство
16 октября 2018  09:58
Ради кассационного суда в Самаре «подвинут» вторую ветку самарского метро и магистраль
Ради кассационного суда в Самаре «подвинут» вторую ветку самарского метро и магистраль
Это здание строили для правительства, а отдадут суду. Строительство
162
15 октября 2018  13:00
В областном минстрое прошло заседание второй секции Градостроительного совета
В областном минстрое прошло заседание второй секции Градостроительного совета
В числе рассмотренных вопросов - размещение Кассационного суда. Строительство
339
15 октября 2018  10:59
Три двухэтажки на Металлурге в Самаре не будут сносить Там будут развивать квартал.
Три двухэтажки на Металлурге в Самаре не будут сносить
Там будут развивать квартал. Строительство
283
Весь список
Материалы и технологии
6 октября 2018  09:34
Различные цвета отражателя света – как использовать и в каких случаях
Различные цвета отражателя света – как использовать и в каких случаях
 Когда профессиональный фотограф сталкивается с ярким солнечным светом, то использует в этом случае светоотражатель или лайт-диск. Компактные отражатели без... Материалы и технологии
209
26 сентября 2018  18:37
Почему выбирают квартиры в новостройках Рязани
Почему выбирают квартиры в новостройках Рязани
 Для тех, кто решил приобрести квартиру в Рязани, стоит обратить внимание на жилье в новостройках. Вы сможете  посмотреть  все новостройки Рязани -... Материалы и технологии
135
21 сентября 2018  22:54
Производство малых архитектурных форм
Производство малых архитектурных форм
 Малые архитектурные формы (МАФ) являются важными вспомогательными архитектурными компонентами. Эти «мелочи» на равных правах с более внушительными... Материалы и технологии
103
Весь список
Налоги
20 марта 2018  20:39
Оплатить налоги за считаные минуты: онлайн платежи в сфере налогообложения
Оплатить налоги за считаные минуты: онлайн платежи в сфере налогообложения
 Уклонение от уплаты налогов из-за отсутствия времени — распространённое явление.  Налоги
688
21 февраля 2017  16:28
Что такое оффшор. Основные аспекты
Что такое оффшор. Основные аспекты
 Оффшорными зонами принято называть определенные державы либо их территории, законодательство которых предоставляет льготы иностранным компаниям. Налоги
1973
1 февраля 2017  16:15
Какие ситуации могут стать причиной для закрытия ИП
Какие ситуации могут стать причиной для закрытия ИП
  Закрыть ИП в СПБ  можно несколькими путями: самостоятельно или при помощи квалифицированных юристов.  Налоги
1865
Весь список
Бизнес
16 октября 2018  15:34
Его оператором станет сеть «Синема Парк».
В самарском ТЦ «Парк Хаус» может возобновить работу мультиплекс
Его оператором станет сеть «Синема Парк».  Бизнес
153
13 октября 2018  17:45
С таким заявлением он уже обратился в арбитраж.
Конкурсный управляющий «Мира мягкой игрушки» оспаривает подозрительную сделку группы GrandToys на миллиард рублей
С таким заявлением он уже обратился в арбитраж.  Бизнес
317
11 октября 2018  18:38
О намерении обратиться с таким заявлением в суд объявил «Самарагорэнергосбыт».
«Аэропорту «Смышляевка» грозит банкротство
О намерении обратиться с таким заявлением в суд объявил «Самарагорэнергосбыт».  Бизнес
231
Весь список


Новости компаний
16 октября 2018  22:21
Старые детали использовать можно, но после согласования с владельцем автомобиля.
ЦБ не разрешает страховщикам использовать старые детали для ремонта по ОСАГО
Старые детали использовать можно, но после согласования с владельцем автомобиля.   Новости компаний
68
16 октября 2018  11:32
Энергетики вошли в рабочие группы по демонтажу самовольных построек в Самаре
Энергетики вошли в рабочие группы по демонтажу самовольных построек в Самаре
Межведомственные рабочие группы должны помочь борьбе с незаконными постройками, в том числе и в охранных зонах ЛЭП. Новости компаний
167
15 октября 2018  13:46
В ТЦ «Парк Хаус» может возобновить работу мультиплекс С мертвой точки дело может сдвинуть смена власти в операторе.
В ТЦ «Парк Хаус» может возобновить работу мультиплекс
С мертвой точки дело может сдвинуть смена власти в операторе. Новости компаний
217
14 октября 2018  23:47
В будущем американская корпорация планирует использовать эти ступени до десяти раз.
SpaceX впервые запустит дважды летавшую в космос ступень ракеты
В будущем американская корпорация планирует использовать эти ступени до десяти раз.  Новости компаний
243
Весь список
IT и Коммуникации
3 мая 2018  18:43
Необходимые приложения для Андроид
Необходимые приложения для Андроид
 Сегодня практически каждый человек имеет новый гаджет. Смартфоны на системе андроид постоянно сопровождают людей. Они становятся незаменимыми помощниками и... IT и Коммуникации
623
3 мая 2018  18:43
Необходимые приложения для Андроид
 Сегодня практически каждый человек имеет новый гаджет. Смартфоны на системе андроид постоянно сопровождают людей. Они становятся незаменимыми помощниками и... IT и Коммуникации
495
27 апреля 2018  19:42
SMS рассылка, как способ привлечения новых клиентов
SMS рассылка, как способ привлечения новых клиентов
 Большинство людей стремится достичь успехов в собственном деле. Открытие своего бизнеса – это первый шаг к успеху. Но как не потерять равновесия? IT и Коммуникации
424
Весь список
Транспорт
16 октября 2018  21:42
Информации о том, когда будет снесена незаконная парковка и будет ли освобождено место для бесплатной парковки, пока нет.
Незаконная парковка напротив онкоцентра действовала минимум 8 лет
Информации о том, когда будет снесена незаконная парковка и будет ли освобождено место для бесплатной парковки, пока нет.    Транспорт
87
16 октября 2018  10:13
На Куйбышевской ЖД действует спецтариф на верхние места купейных вагонов и в вагоны СВ
На Куйбышевской ЖД действует спецтариф на верхние места купейных вагонов и в вагоны СВ
Билеты по специальным тарифам также можно приобрести до 31 октября. Транспорт
177
15 октября 2018  11:33
На Московском шоссе в Самаре появится новый светофор
На Московском шоссе в Самаре появится новый светофор
Цикл работы светофора согласовывают с ГИБДД. Транспорт
188
12 октября 2018  13:59
В России создадут единую базу агрегаторов такси
В России создадут единую базу агрегаторов такси
Вопрос о сроках создания базы будет согласован с Министерством транспорта РФ до конца 2018 года. Транспорт
286
Весь список


Видео
12 октября 2018  09:35
В городе Зеленоградск Калининградской области появилась официальная должность котошефа
В городе Зеленоградск Калининградской области появилась официальная должность котошефа
Работнице нужно заботиться об уличных кошках.
Социум
294
9 октября 2018  11:33
Обрушение моста над Транссибом в Приамурье попало на видео
Обрушение моста над Транссибом в Приамурье попало на видео
 За несколько секунд до обрушения под мостом проехал грузовой поезд.
В стране
354
8 октября 2018  09:55
В первый день юношеской Олимпиады россияне завоевали пять золотых наград
В первый день юношеской Олимпиады россияне завоевали пять золотых наград
Соревнования проходят в Буэнос-Айресе. Спорт в регионе
348
3 октября 2018  11:20
Заснувшая между автоматическими дверьми собака насмешила пользователей сети В Интернете появилось забавное видео.
Заснувшая между автоматическими дверьми собака насмешила пользователей сети
В Интернете появилось забавное видео.
Социум
745
1 октября 2018  13:32
Три улицы в центре Самары перекрыли на целый год В Самаре с 1 октября введены ограничения движения в связи со строительством Фрунзенского моста.
Три улицы в центре Самары перекрыли на целый год
С 1 октября введены ограничения движения в связи со строительством Фрунзенского моста. Транспорт
614
14 сентября 2018  12:39
В Сызрани сняли на видео переплывающего реку лося По словам местных жителей, в конце августа они видели похожего лося.
В Сызрани сняли на видео переплывающего реку лося
По словам местных жителей, в конце августа они видели похожего лося.
Социум
1011
Весь список

Фоторепортажи
6 октября 2018  19:31
В Самаре прошла реконструкция боевых действий, предшествовавших взятию города красными в октябре 1918 года: ФОТО Мероприятие прошло в рамках фестиваля
В Самаре прошла реконструкция боевых действий, предшествовавших взятию города красными в октябре 1918 года: ФОТО
Мероприятие состоялось в рамках фестиваля "Ожившие страницы истории". Социум
641
9 сентября 2018  16:23
Самара три дня отмечает День города: фото Сегодня праздник завершится фейерверком.
Самара три дня отмечает День города: фото
Сегодня праздник завершится фейерверком.
Культура
1080
27 августа 2018  11:22
В Самаре прошел последний день фестиваля уличных театров
В Самаре прошел последний день фестиваля уличных театров "Пластилиновый дождь": фото
Организаторы надеются, что он порадует горожан и на будущий год.
Культура
1130
25 августа 2018  22:24
В Самаре состоялся фестиваль цветов: ФОТО В его рамках по ул. Куйбышева прошел красочный костюмированный парад.
В Самаре состоялся фестиваль цветов: ФОТО
В его рамках по ул. Куйбышева прошел красочный костюмированный парад.
Культура
2219
22 августа 2018  22:45
В Самаре открылся фестиваль уличного искусства Пластилиновый дождь: ФОТО
В Самаре открылся фестиваль уличного искусства "Пластилиновый дождь": ФОТО
Он пройдет в новом формате, в течение 5 вечеров.
Культура
1644
19 августа 2018  21:53
В Самаре на площади Куйбышева прошел концерт классической музыки: ФОТО Он был приурочен к открытию 88 театрального сезона.
В Самаре на площади Куйбышева прошел концерт классической музыки: ФОТО
Он был приурочен к открытию 88 театрального сезона.
Культура
1820
Весь список

Мероприятия
Состоялись соревнования Самарской области по художественной гимнастике «Мемориал В.Сергеева»
В Тольятти пройдет спортивный форум «Звёзды Самарской губернии и России-2018»
Ожидается второй этап поставки противогриппозной вакцины в Самарскую область
Весь список
Праздники России

  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные