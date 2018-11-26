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Новости /  Экономика /  Новости компаний  

ТЭФИ: В номинации "Ежедневная информационная программа для городов-миллионников" побеждает ГТРК "Самара"

26 ноября 2018 20:42
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По словам директора Елены Крыловой, эта награда - высокая оценка труда всего коллектива ГТРК
В одной из самых престижных и конкурентных номинаций "ТЭФИ - регион" - "Ежедневная информационная программа для городов-миллионников"- побеждает ГТРК "Самара", передает пресс-служба департамента информационной политики СО. 

По словам директора Елены Крыловой, эта награда - высокая оценка труда всего коллектива ГТРК "Самара".

Поздравляем!

 
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