«Т Плюс Самара» пресекает коррупцию среди своих сотрудников

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29 декабря 2016 г. при получении меченных денежных купюр за актирование неисполненных подрядчиком работ были задержаны два сотрудника Новокуйбышевской ТЭЦ-1. Следственное мероприятие было проведено УЭП и ПК ГУ МВД по Самарской области при поддержке Службы безопасности «Т Плюс Самара». Задержанные сотрудники были уволены из компании, Следственным комитетом РФ по Самарской области против них было возбуждено уголовное дело.Службой безопасности «Т Плюс» на регулярной основе ведется системная работа по пресечению нарушений законодательства и противодействию злоупотреблениям служебными полномочиями со стороны менеджмента.Компания просит сообщать о выявлении фактов противоправных действий должностными лицами «Т Плюс Самара» или потенциальной возможности таких проявлений, призываем передавать соответствующую информацию на «Горячую линию» ПАО «Т Плюс».т. 8 (800) 700-06-06hotline@tplusgroup.ruВсе сообщения будут проверены максимально тщательно с соблюдением требований анонимности и конфиденциальности.