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Новости /  Экономика /  Новости компаний  

Связной продавал AirPods в два раза дешевле, теперь отменяет заказы

23 марта 2019 19:03
105
Такая возможность появилась в результате технической ошибки: 6 590 руб. стоит зарядный кейс для AirPods второго поколения с функцией беспроводной зарядки.
В интернет-магазине компании Связной некоторое время можно было купить новые беспроводные наушники AirPods 2 всего за 6 590 руб., вместо 16 990 рублей, передает iphones.ru.

Такая возможность появилась в результате технической ошибки: 6 590 руб. стоит зарядный кейс для AirPods второго поколения с функцией беспроводной зарядки. Очевидно, что в результате невнимательности позиции просто перепутали местами.

Связной опять отличился — устроил акцию с продажей AirPods, а теперь пытается отменять оплаченные заказы с нарушением российского законодательства.

Многие посетители успели оформить предзаказ AirPods 2 по цене зарядного кейса. Однако, Связной не спешит подтверждать эти покупки.

Через некоторое время цены на сайте поменяли, и теперь представители Связного пытаются всеми силами исправить свою оплошность.

Сейчас все цены правильные.

Судя по комментариям в официальной группе Связной Вконтакте, сотрудники магазина связываются с покупателями и предлагают отменить покупку, либо доплатить разницу в цене до суммы 16 990 руб.

Некоторые пользователи жалуются, что Связной расторгает сделку в одностороннем порядке.

Из разговоров с представителями магазина покупатели узнают, что AirPods за 6 590 рублей были акционным товаром, и очень быстро закончились.

На данный момент количество гневных комментариев в паблике Связной только растёт: покупатели не собираются отказываться или доплачивать за свою покупку, потому что деньги при оформлении предзаказа с банковской карты списываются сразу, а значит покупка считается завершённой.

Официальных комментариев от представителей Связного пока не поступало.


Фото:   iphones.ru 
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