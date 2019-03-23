Связной продавал AirPods в два раза дешевле, теперь отменяет заказы
23 марта 2019 19:03
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Такая возможность появилась в результате технической ошибки: 6 590 руб. стоит зарядный кейс для AirPods второго поколения с функцией беспроводной зарядки. Очевидно, что в результате невнимательности позиции просто перепутали местами.
Связной опять отличился — устроил акцию с продажей AirPods, а теперь пытается отменять оплаченные заказы с нарушением российского законодательства.
Многие посетители успели оформить предзаказ AirPods 2 по цене зарядного кейса. Однако, Связной не спешит подтверждать эти покупки.
Через некоторое время цены на сайте поменяли, и теперь представители Связного пытаются всеми силами исправить свою оплошность.
Сейчас все цены правильные.
Судя по комментариям в официальной группе Связной Вконтакте, сотрудники магазина связываются с покупателями и предлагают отменить покупку, либо доплатить разницу в цене до суммы 16 990 руб.
Некоторые пользователи жалуются, что Связной расторгает сделку в одностороннем порядке.
Из разговоров с представителями магазина покупатели узнают, что AirPods за 6 590 рублей были акционным товаром, и очень быстро закончились.
На данный момент количество гневных комментариев в паблике Связной только растёт: покупатели не собираются отказываться или доплачивать за свою покупку, потому что деньги при оформлении предзаказа с банковской карты списываются сразу, а значит покупка считается завершённой.
Официальных комментариев от представителей Связного пока не поступало.
Фото: iphones.ru
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