«Связной» ликвидирует бренд «Евросеть» в течение года
6 июня 2018 20:28
Бренд «Евросеть» прекратит свое существование в течение года. В «Связном» не пояснили, почему решили отказаться от него. Источник, близкий к компании, сообщил, что таким было условие «ВымпелКома» при продаже доли в «Евросети». Представитель «ВымпелКома» отказался прокомментировать это утверждение.
По словам главы «Связного» Александра Малиса, перед компанией стоит задача, чтобы в магазинах сети покупатель мог получить любую технологию, которая ему нужна. Поэтому «Связной» будет расширять ассортимент представленной продукции, добавил он.
Новый логотип для «Связного» разработало агентство Ctzn. Фирменная гамма изменилась с пастельных цветов на яркие с базовым фиолетовым. Расширится ассортимент магазинов, а также изменится принцип их организации. Теперь устройства, услуги и контент будут объединены в основные экосистемы: «Спорт», «Развлечения», «Дом», «Здоровье», «Работа» и др. В ассортименте появятся, например, «умные» кроссовки и подписка на фитнес-тренировку.
По слова главы «Связного» Александра Малиса, инвестиции в ребрендинг составили чуть больше 1 млн руб. в одну точку, то есть общая сумма может превысить 5 млрд руб.
«Связной» в начале года тестировал новый формат на трех магазинах в Москве. Помимо привычных смартфонов, планшетов и аксессуаров в таких магазинах были представлены квадрокоптеры, шлемы виртуальной реальности, проекторы, устройства для «умного» дома и другая продукция. Причем в каждой из трех точек ретейлера логотип «Связного» был написан по-разному. Как рассказывал источник РБК, близкий к «Связному», в случае успеха новый формат распространят на всю сеть ретейлера, а также на «Евросеть».
Объединенная компания получила сеть из 5 тыс. собственных салонов. В 2018–2019 годах она планирует открыть около 500 новых магазинов, рассказывал глава компании Александр Малис. Он говорил, что бренд «Евросеть» просуществует еще год, после чего все салоны перейдут под объединенный бренд.
«МегаФон» еще в августе 2017 года сообщил, что после завершения выкупа доли «ВымпелКома» в «Евросети» (владел 50% компании; сделка состоялась в начале этого года) компания рассматривает «ряд вариантов стратегического развития «Евросети» и возможные сделки с некоторыми участниками рынка, в том числе с мультибрендовой мобильной розничной сетью «Связной». В начале сентября 2017 года один из основателей «Евросети» Евгений Чичваркин на своей странице в Facebook сообщил, что «через короткое время заканчивает свою двадцатилетнюю историю бренд «Евросеть».
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