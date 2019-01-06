"Странно, что общаются через СМИ". В "Роскосмосе" удивились поведению NASA
6 января 2019 23:22
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— Для нас является странным, что коллеги из NASA общаются с нами через СМИ, а не напрямую, — сказал агентству официальный представитель "Роскосмоса" Владимир Устименко.
Он добавил, что пока даже формальных уведомлений от американского космического агентства не последовало.
Как ранее писал Лайф, глава NASA Джим Брайденстайн в интервью The Washigton Post сообщил, что Штаты отменили встречу с Рогозиным из-за возражений сенаторов Конгресса.
Напомним, руководители двух космических агентств планировали встретиться в феврале 2019 года. Было намечено обсудить в том числе новые контракты на запуски ракет "Протон". Кроме того, не исключалась возможность встречи Рогозина и главы SpaceX Илона Маска.
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