Стоимость туристического полета в космос на корабле от Blue Origin будет начинаться от $200 тысяч
14 июля 2018 16:24
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Один сотрудник Blue Origin сообщил, что цена на билеты будет в указанном ценовом коридоре, другой собеседник агентства сказал, что $200 тыс. это минимальная цена.
В июне представители компании сообщили на пресс-конференции, что в скором времени проведут тестовые рейсы New Shepard с пассажирами, а продажу билетов для космических туристов планируют открыть уже в следующем году.
На просьбу агентства прокомментировать полученную через источники информацию и сообщить подробности политики ценообразования в Blue Origin не ответили.
New Shepard — многоразовый корабль и ракета для суборбитальных полетов. Он представляет собой пилотируемую капсулу, предназначенную для автономного полета шести пассажиров на высоте 100 км над Землей — в суборбитальном пространстве достаточно высоко, чтобы космический турист испытал несколько минут невесомости и смог увидеть очертания планеты. На этой высоте расположена линия Кармана, которая считается условной границей между атмосферой и космосом.
Взлет New Shepard происходит вертикально, при помощи одноступенчатой многоразовой ракеты, посадка — при помощи двигателя и парашютов. В капсуле есть шесть смотровых окон, которые примерно в три раза больше по размеру, чем иллюминаторы самолетов Boeing 747. Система названа в честь Алана Шепарда — первого американского астронавта, совершившего суборбитальный полет.
К настоящему моменту Blue Origin провела восемь испытательных полетов, успешно осуществив вертикальные взлеты и посадки New Shepard со стартовой площадки в Техасе, однако при этом пассажиров на борту не было. Во время двух полетов на борту космической капсулы находился специальный манекен, которого в компании окрестили Скайуокером.
Blue Origin не раскрывает данных о стоимости запуска. Аналитики аэрокосмической компании Teal Marco Caceres предполагают, что каждый пуск New Shepard обходится в $10 млн. Учитывая вместимость капсулы, при цене $300 тыс. за билет космические полеты будут убыточны для компании, по крайней мере на первом этапе.
По данным трех собеседников Reuters, первыми пассажирами Blue Origin, вероятно, станут ее сотрудники.
Фото: Isaiah J. Downing / Reuters
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