SpaceX впервые запустит дважды летавшую в космос ступень ракеты
14 октября 2018 23:47
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В настоящий момент нет информации, в какой именно миссии будет использована ракета. Скорее всего, это будет запуск, запланированный на 19 ноября. Во время него фирма планирует доставить на орбиту 70 небольших спутников.
Если запуск состоится 19 ноября, на роль ракет, которые будут использованы, претендуют только два носителя Falcon 9 Block 5. Всего SpaceX планирует использовать ступени до десяти раз. Это позволит сильно снизить стоимость космических запусков.
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