SpaceX впервые отправила к МКС новейший корабль Dragon-2

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На космическую станцию Dragon-2 должен доставить порядка 180 кг грузов. Однако в первую очередь запуск носит испытательный характер. В первый полет на орбиту Dragon-2 отправился без экипажа, в автоматическом режиме. На борту космического корабля находится лишь облаченный в скафандр манекен, названный Илоном Маском Рипли — в честь героини фильма «Чужие». На манекене установлена записывающая аппаратура, которая выяснит, насколько полет на Dragon-2 будет безопасен для экипажа.Запуск производился с помощью многоразовой ракеты Falcon 9. Вскоре после старта первая ступень ракеты успешно совершила посадку на платформу в Атлантическом океане. Еще через 7 минут компания отчиталась об успешном завершении выхода на орбиту. На следующий день Dragon-2 должен пристыковаться к станции.Если миссия с манекеном (Demo-1) пройдет удачно, то в апреле SpaceX проведет тестирование системы аварийного прекращения полета. После этого в июле Dragon-2 отправится в космос уже с экипажем.Фото: pixabay