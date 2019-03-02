Я нашел ошибку
сегодня  Суббота, 2 марта, 18:32
Вход
Регистрация
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  -3 °C, Тольятти  -5 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 02/03:
USD 65.81
-0.08
EUR 74.8
-0.17
Искать
Новости /  Экономика /  Новости компаний  

SpaceX впервые отправила к МКС новейший корабль Dragon-2

2 марта 2019 15:17
105
На борту Dragon-2 к МКС летит манекен, названный в честь героини фильма «Чужие» — Рипли.
С мыса Канаверал во Флориде стартовал первый в истории частный пилотируемый космический корабль Dragon-2 (Crew Dragon). Он отправился в демонстрационную миссию к МКС, трансляция запуска велась в Twitter компании SpaceX, передает РБК.

На космическую станцию Dragon-2 должен доставить порядка 180 кг грузов. Однако в первую очередь запуск носит испытательный характер. В первый полет на орбиту Dragon-2 отправился без экипажа, в автоматическом режиме. На борту космического корабля находится лишь облаченный в скафандр манекен, названный Илоном Маском Рипли — в честь героини фильма «Чужие». На манекене установлена записывающая аппаратура, которая выяснит, насколько полет на Dragon-2 будет безопасен для экипажа.

Запуск производился с помощью многоразовой ракеты Falcon 9. Вскоре после старта первая ступень ракеты успешно совершила посадку на платформу в Атлантическом океане. Еще через 7 минут компания отчиталась об успешном завершении выхода на орбиту. На следующий день Dragon-2 должен пристыковаться к станции.

Если миссия с манекеном (Demo-1) пройдет удачно, то в апреле SpaceX проведет тестирование системы аварийного прекращения полета. После этого в июле Dragon-2 отправится в космос уже с экипажем.


Фото:  pixabay

Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии



Экономика региона
2 марта 2019  14:23
Часть выделенных в бюджете средств пойдет на продолжение реставрационных и ремонтных работ в учреждениях культуры Самарской области. А также на новые ремонтные работы.
Сергей Филиппов: "На культуру в бюджете выделили серьезные средства"
Часть выделенных в бюджете средств пойдет на продолжение реставрационных и ремонтных работ в учреждениях культуры Самарской области. А также на новые ремонтные... Экономика региона
113
1 марта 2019  13:26
Минтруд определил регионы с большим количеством безработных
Минтруд определил регионы с большим количеством безработных
Самарская область не вошла в первую пятерку. Экономика региона
352
28 февраля 2019  14:50
Дополнительные средства было предложено направить на капитальный ремонт объектов культуры, улично-дорожной сети, поддержку незащищенных слоев населения и обеспечение жильем отдельных категорий граждан.
В бюджет Самары добавили 3,3 миллиарда рублей на решение социально-значимых вопросов
Дополнительные средства было предложено направить на капитальный ремонт объектов культуры, улично-дорожной сети, поддержку незащищенных слоев населения и... Экономика региона
281
Весь список
Финансы и Банки
1 марта 2019  22:15
В России по данным на 1 февраля 2019 года долги граждан по ипотеке достигли 6,5 трлн рублей. Это на 23,8% больше, чем в 2018 году, сообщается на сайте регулятора.
Долги граждан РФ по ипотеке достигли 6,5 трлн рублей
В России по данным на 1 февраля 2019 года долги граждан по ипотеке достигли 6,5 трлн рублей. Это на 23,8% больше, чем в 2018 году, сообщается на сайте регулятора.  Финансы и Банки
241
1 марта 2019  15:33
Основными темами встречи стали развитие безналичного мира, форм и каналов обслуживания, внедрение новых продуктов и сервисов, а также расширение программ государственно-частного партнерства.
Поволжский банк Сбербанка подвел итоги 2018 года
Основными темами встречи стали развитие безналичного мира, форм и каналов обслуживания, внедрение новых продуктов и сервисов, а также расширение программ... Финансы и Банки
300
28 февраля 2019  19:14
«Урок цифры» направлен на развитие ключевых компетенций цифровой экономики у школьников, а также на их профориентацию для осуществления деятельности в сфере информационных технологий.
«Искусственный интеллект и машинное обучение» – в Самаре состоялся «Урок цифры» от Сбербанка
 «Урок цифры» направлен на развитие ключевых компетенций цифровой экономики у школьников, а также на их профориентацию для осуществления... Финансы и Банки
281
Весь список
Строительство
28 февраля 2019  09:59
На «Самара Арене» соберут сточные воды
На «Самара Арене» соберут сточные воды
Там построят резервуар-усреднитель для сбора. Строительство
219
26 февраля 2019  10:05
Самарские чиновники решили, как возвращать инвестору деньги за строительство магистрали Центральной
Самарские чиновники решили, как возвращать инвестору деньги за строительство магистрали Центральной
Речь идет о нескольких миллиардах рублей. Строительство
255
26 февраля 2019  09:45
Территорию бывшего подшипникового завода в Самаре решили продать по сниженной цене
Территорию бывшего подшипникового завода в Самаре решили продать по сниженной цене
Участок на Московском шоссе вновь выставили на торги. Строительство
230
Весь список
Материалы и технологии
28 февраля 2019  22:44
Как быстро продать или купить спецтехнику
Как быстро продать или купить спецтехнику
 Без специальной техники в настоящее время сложно представить многие процессы.  Материалы и технологии
53
27 февраля 2019  19:09
Советы при прокладывание электрического кабеля под землёй
 При возникновении такой необходимости все специалисты и профессионалы рекомендуют использовать кабели ВБбШВ, например  вббшв 4х95 , или АВБбШВ. Материалы и технологии
74
25 февраля 2019  19:29
Дизельные генераторы. Виды и особенности
 Дизельный генератор представляет собой мобильную или стационарную установку, которая состоит из электрогенератора работающего от дизельного двигателя... Материалы и технологии
114
Весь список
Налоги
20 марта 2018  20:39
Оплатить налоги за считаные минуты: онлайн платежи в сфере налогообложения
Оплатить налоги за считаные минуты: онлайн платежи в сфере налогообложения
 Уклонение от уплаты налогов из-за отсутствия времени — распространённое явление.  Налоги
1238
21 февраля 2017  16:28
Что такое оффшор. Основные аспекты
Что такое оффшор. Основные аспекты
 Оффшорными зонами принято называть определенные державы либо их территории, законодательство которых предоставляет льготы иностранным компаниям. Налоги
2389
1 февраля 2017  16:15
Какие ситуации могут стать причиной для закрытия ИП
Какие ситуации могут стать причиной для закрытия ИП
  Закрыть ИП в СПБ  можно несколькими путями: самостоятельно или при помощи квалифицированных юристов.  Налоги
2342
Весь список
Бизнес
27 февраля 2019  20:23
По прогнозу Центробанка уровень инфляции в 2019 году составит до 5,5%.
Власти обещают, что максимальное подорожание бензина в 2019 году составит 4,3%
 По прогнозу Центробанка уровень инфляции в 2019 году составит до 5,5%. Бизнес
276
26 февраля 2019  15:02
Любой желающий открыть свое дело, либо уже действующий предприниматель или юридическое лицо может получить более 143 специализированных государственных и муниципальных услуг.
В Самаре для представителей бизнеса в МФЦ функционируют специализированные «окна»
Любой желающий открыть свое дело, либо уже действующий предприниматель или юридическое лицо может получить более 143 специализированных государственных и... Бизнес
309
20 февраля 2019  23:45
Смартфон Samsung Galaxy Fold с шестью камерами оснащен сгибающимся безрамочным экраном. Диагональ телефона — 7,3 дюйма.
Samsung представила гнущийся смартфон
Смартфон Samsung Galaxy Fold с шестью камерами оснащен сгибающимся безрамочным экраном. Диагональ телефона — 7,3 дюйма.  Бизнес
462
Весь список


Новости компаний
2 марта 2019  15:17
На борту Dragon-2 к МКС летит манекен, названный в честь героини фильма «Чужие» — Рипли.
SpaceX впервые отправила к МКС новейший корабль Dragon-2
 На борту Dragon-2 к МКС летит манекен, названный в честь героини фильма «Чужие» — Рипли.  Новости компаний
105
1 марта 2019  19:20
Внедорожник будет отличить по ярко-зелёному цвету кузова, оригинальным легкосплавным дискам и эмблемам с названием версии.
"УАЗ Патриот" появится на дорогах в лимитированной версии Life Style
Внедорожник будет отличить по ярко-зелёному цвету кузова, оригинальным легкосплавным дискам и эмблемам с названием версии.   Новости компаний
265
1 марта 2019  18:56
В ближайшее время смартфон появится в продаже в объединённых салонах «Связной-Евросеть» в Москве и Санкт-Петербурге. Затем и в других городах.
Яндекс.Телефон сильно подешевел
В ближайшее время смартфон появится в продаже в объединённых салонах «Связной-Евросеть» в Москве и Санкт-Петербурге. Затем и в других городах. Новости компаний
438
1 марта 2019  18:25
С полным приводом Duster будет стоить уже от 829 990 рублей.
Renault объявила российские цены на обновленный Duster
С полным приводом Duster будет стоить уже от 829 990 рублей.  Новости компаний
1538
Весь список
IT и Коммуникации
11 февраля 2019  10:33
Причины популярности киберспорта и турниров КС ГО
Причины популярности киберспорта и турниров КС ГО
 С каждым годом киберспорт активно развивается, поэтому его популярность растёт. Появляется много новых спонсоров, готовых оплачивать соревнования.  IT и Коммуникации
219
4 января 2019  16:37
Чехлы для MacBook - подробности
 Все более популярны и востребованы становятся MacBook. Для того чтобы грамотно подобрать аксессуары, следует разбираться во всех тонкостях. Apple MacBook Pro -... IT и Коммуникации
308
16 ноября 2018  06:36
Айфоны XS - позитивные характеристики
Айфоны XS - позитивные характеристики
 Весьма востребованы современные Айфоны. И невероятно популярны iPhobe XS. IT и Коммуникации
513
Весь список
Транспорт
1 марта 2019  13:00
Электронные табло в Самаре будут показывать верное время приезда транспорта Работу планируют завершить до 1 июня.
Электронные табло в Самаре будут показывать верное время приезда транспорта
Работу планируют завершить до 1 июня. Транспорт
326
1 марта 2019  12:18
Появились фотографии новых вагонов купе
Появились фотографии новых вагонов купе
До 2025 года должно быть передано заказчику 3730 таких вагонов. Транспорт
259
1 марта 2019  10:32
В России подорожали все автозапчасти, кроме деталей двигателя
В России подорожали все автозапчасти, кроме деталей двигателя
По оценке экспертов, рост интереса к автомобилю на запчасти можно объяснить его доступностью. Транспорт
234
28 февраля 2019  20:28
На данный момент в Красноглинском районе работают 19 маршрутов, 7 из которых – льготные.
Администрация Самары рассмотрит вопрос о возвращении автобусных маршрутов 1а и 50с
На данный момент в Красноглинском районе работают 19 маршрутов, 7 из которых – льготные.  Транспорт
396
Весь список
Предпринимательство
25 февраля 2019  19:26
Вывески рекламные и их изготовление
 Вывески - это таблички, размещенные на фасадах зданий, которые несут информацию о расположенных в нем организациях.  Предпринимательство
112
12 февраля 2019  10:39
Обзор рынка металлопроката
 Металлический прокат успешно используется в машиностроении и разных строительных мероприятиях. Предпринимательство
148
21 января 2019  09:10
Как выбрать удобное кресло для офиса?
Как выбрать удобное кресло для офиса?
 Сложно представить себе работу любого офиса, в котором отсутствуют удобные кресла для работы всех категорий сотрудников компании.  Предпринимательство
295
Весь список
Видео
28 февраля 2019  12:36
Дмитрий Азаров встретился со спортсменами Самарской области — участниками Зимней универсиады 2019
Дмитрий Азаров встретился со спортсменами Самарской области — участниками Зимней универсиады 2019
Губернатор пожелал фигуристам и тренерам успехов на Универсиаде.
Спорт в регионе
363
22 февраля 2019  14:02
В Буэнос-Айресе столкнулись два круизных лайнера
В Буэнос-Айресе столкнулись два круизных лайнера: видео
Инцидент не повлиял на работу порта.
В мире
606
20 февраля 2019  09:36
10 машин попали в снежный плен на трассе под Саратовом
10 машин попали в снежный плен на трассе под Саратовом
Пострадавшие находятся в западне уже больше суток — перед автомобилями перевернулась фура.
Происшествия
649
9 февраля 2019  12:39
В Самаре молодой человек с разбега врезался в автобус Автобус шел на небольшой скорости.
В Самаре молодой человек с разбега врезался в автобус
Автобус шел на небольшой скорости.
Происшествия
1345
7 февраля 2019  11:29
В Сергиевском районе спасатели искали женщину, которая провела в поле 17 часов Она один километр не дошла до дома.
В Сергиевском районе спасатели искали женщину, которая провела в поле 17 часов
Она один километр не дошла до дома.
Происшествия
1169
5 февраля 2019  09:25
Следком опубликовал видео осмотра места пожара на Никитском бульваре Погибли восемь человек, двое из них – дети.
Следком опубликовал видео осмотра места пожара на Никитском бульваре
Погибли восемь человек, двое из них – дети.
Происшествия
1053
Весь список

Фоторепортажи
25 февраля 2019  08:30
В Самаре
В Самаре в "Аврора Молл" прошел фестиваль "Пластилиновый дождь": ФОТО
В течение двух дней горожан радовала насыщенная программа.
Культура
549
23 февраля 2019  20:22
На набережной в Самаре отметили День защитника Отечества: ФОТО
На набережной в Самаре отметили День защитника Отечества: ФОТО
Для взрослых и маленьких горожан работали тематические площадки.
Социум
1074
23 февраля 2019  17:27
К Вечному огню и горельефу Скорбящей Матери-Родине в Самаре тысячи самарцев возложили цветы: ФОТО
К Вечному огню и горельефу Скорбящей Матери-Родине в Самаре тысячи горожан возложили цветы: ФОТО
В мероприятии приняли участие первые лица региона и города, ветераны Великой Отечественной войны, Почетные граждане.
Социум
805
7 ноября 2018  20:49
В Самаре на набережной р. Волги прошла реконструкция Керченско-Эльтигенской битвы: ФОТО
В Самаре на набережной р. Волги прошла реконструкция Керченско-Эльтигенской битвы: ФОТО
Мероприятие было приурочено к Параду Памяти.
Социум
2810
7 ноября 2018  17:40
В Самаре прошел Парад Памяти: ФОТО Его посетили представители 13 делегаций иностранных государств.
В Самаре прошел Парад Памяти: ФОТО
Его посетили представители 13 делегаций иностранных государств.
Социум
2495
6 октября 2018  19:31
В Самаре прошла реконструкция боевых действий, предшествовавших взятию города красными в октябре 1918 года: ФОТО Мероприятие прошло в рамках фестиваля
В Самаре прошла реконструкция боевых действий, предшествовавших взятию города красными в октябре 1918 года: ФОТО
Мероприятие состоялось в рамках фестиваля "Ожившие страницы истории". Социум
2754
Весь список

Мероприятия
Чем заняться на выходные в Самаре
Чем заняться на выходные в СО
"Весна в Историческом парке" пройдет в Самаре
Весь список
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив
новостей
Март 2019
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Праздники России

  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные