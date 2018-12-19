"Союз" с французским спутником на борту успешно стартовал с космодрома Куру
19 декабря 2018 23:02
111
Напомним, что изначально запуск был запланирован на 18 декабря, однако из-за погодных условий он был отложен на сутки: над стартовой площадкой на больших высотах разыгрался сильный ветер.
Спутник оптико-электронной разведки CSO-1 рассчитывают вывести на солнечно-синхронную орбиту высотой 800 километров. Это позволит получать изображения земной поверхности с разрешением 35 сантиметров. Планируется, что второй такой же спутник будет запущен ракетой "Союз-СТ" в 2021 году.
Добавить комментарий
Комментарии
Экономика региона
19 декабря 2018 13:59
Такое решение принял региональный кабмин. Экономика региона
246
19 декабря 2018 13:53
Основные пики продаж приходятся на выходные дни. Экономика региона
168
19 декабря 2018 12:39
Окончено фактическим исполнением 2 723 исполнительных производства. Экономика региона
207
Финансы и Банки
19 декабря 2018 12:47
До конца года 20% офисов Сбербанка смогут собирать биометрические данные клиентов для передачи в ЕБС ЕСИА. Финансы и Банки
233
18 декабря 2018 15:56
В преддверии Нового года Сбербанк открывает своим клиентам возможность приобрести и подарить своим близким и друзьям подарочные сертификаты на... Финансы и Банки
352
14 декабря 2018 10:21
Команда Сбербанка завоевала золото в номинации «Лучшая команда качества» и серебро в номинации «Наиболее эффективная программа улучшений». Финансы и Банки
237
Строительство
19 декабря 2018 09:32
Самые дорогие новостройки в Ленинском районе. Строительство
187
18 декабря 2018 14:58
В Самаре уже более года действует норматив в 1 парковочное место на 1 квартиру. Теперь застройщики пошли в обход норматива, и это у них получилось. Строительство
330
18 декабря 2018 10:29
Застройщики пошли в обход норматива. Строительство
199
Материалы и технологии
19 декабря 2018 18:16
Для проведения строительных и ремонтных работ важно грамотно подойти к выбору специалистов. Горе-мастера не только не создадут желаемый результат, но еще... Материалы и технологии
27
17 декабря 2018 18:13
Составляющей практически любого сооружения является металлопрокат. Его успешно используют в различных отраслях промышленности. То же касается... Материалы и технологии
107
13 декабря 2018 19:56
Сегодня очень модно стало ухаживать за своими газонами, чтоб они были украшением для хозяев частных домов. Рулонные газоны являются прекрасным решение на... Материалы и технологии
89
Налоги
20 марта 2018 20:39
Уклонение от уплаты налогов из-за отсутствия времени — распространённое явление. Налоги
879
21 февраля 2017 16:28
Оффшорными зонами принято называть определенные державы либо их территории, законодательство которых предоставляет льготы иностранным компаниям. Налоги
2104
1 февраля 2017 16:15
Закрыть ИП в СПБ можно несколькими путями: самостоятельно или при помощи квалифицированных юристов. Налоги
2059
Бизнес
16 декабря 2018 16:19
"...это точно негативно отразится не только на российском цирке, но и на российском спорте в том числе." Бизнес
511
14 декабря 2018 16:22
Это уже вторая партия РД-181, доставленная в 2018 году для Orbital Sciences Corporation. Бизнес
372
13 декабря 2018 22:26
Такие "смешные" цены можно видеть в период акций и на старте продаж новых направлений у конкретного перевозчика. Бизнес
524
Новости компаний
19 декабря 2018 23:02
Аппарат CSO-1 будет использоваться для съёмки 3D-изображений и получения фотографий с очень высоким разрешением. Новости компаний
110
18 декабря 2018 13:11
Финансируется модернизация за счет средств Федеральной целевой программы. Новости компаний
306
18 декабря 2018 11:59
Сумма самой высокой задолженности составила 18 423 рублей. Новости компаний
224
17 декабря 2018 13:19
Территория карьера предприятия находится в юрисдикции нацпарка, и это стало для разработчиков серьезной проблемой. Новости компаний
284
IT и Коммуникации
16 ноября 2018 06:36
Весьма востребованы современные Айфоны. И невероятно популярны iPhobe XS. IT и Коммуникации
227
20 октября 2018 16:10
Для офисного или домашнего, а может быт, игрового компьютера важно грамотно подойти к выбору материнской платы. IT и Коммуникации
228
3 мая 2018 18:43
Сегодня практически каждый человек имеет новый гаджет. Смартфоны на системе андроид постоянно сопровождают людей. Они становятся незаменимыми помощниками и... IT и Коммуникации
839
Транспорт
19 декабря 2018 17:47
В этот день в терминале всех пассажиров ждало необычное поздравление – сотрудники организовали музыкальный флешмоб, а все пассажиры праздничного рейса... Транспорт
169
18 декабря 2018 15:15
Запрет на стоянку автомобилей вводится для повышения пропускной способности дороги и для работы коммунальных служб. Транспорт
350
18 декабря 2018 14:19
Кроме того, в первом квартале 2019 года планируется ввести систему оплаты проезда с помощью банковских карт во всех видах общественного муниципального... Транспорт
434
18 декабря 2018 11:45
«Юбилейный» пассажир зарегистрируется в этот день на рейс в районе 12:00. Транспорт
232
Предпринимательство
2 декабря 2018 21:49
На сегодняшний день все руководители знают, что для того, чтобы их предприятие экономически развивалось, необходимо просчитывать каждый шаг. Предпринимательство
135
2 декабря 2018 21:43
Аутсорсинг является одним из самых эффективных методов по подбору персонала и сотрудников. Но не нужно путать его с обычными услугами, которые предлагают... Предпринимательство
121
29 ноября 2018 14:35
Скважина на воду — это отличный способ обеспечить себя с свою семью чистой водой на долгие годы. Заказывать услугу рекомендуется в «БурАльянсе»,... Предпринимательство
171
Видео
15 декабря 2018 11:24
В небе над городом пролетел дискообразный объект неизвестного происхождения. В мире
1778
8 декабря 2018 12:59
Зонд успешно приземлился на поверхность планеты 26 ноября. В мире
674
8 декабря 2018 10:59
Дорогостоящий аппарат не оправдал ожидания и смог продержаться в воздухе всего несколько секунд. В стране
1057
6 декабря 2018 14:10
Ранее общественность выступила против возможной застройки. Социум
955
5 декабря 2018 13:31
Собака преградила путь мячу. В мире
672
30 ноября 2018 14:19
Людям с инвалидностью в Самаре помогают включиться в активную общественную, деловую и досуговую жизнь. Социум
624
Фоторепортажи
7 ноября 2018 20:49
Мероприятие было приурочено к Параду Памяти. Социум
1176
7 ноября 2018 17:40
Его посетили представители 13 делегаций иностранных государств. Социум
1044
6 октября 2018 19:31
Мероприятие состоялось в рамках фестиваля "Ожившие страницы истории". Социум
1422
9 сентября 2018 16:23
Сегодня праздник завершится фейерверком. Культура
1811
27 августа 2018 11:22
Организаторы надеются, что он порадует горожан и на будущий год. Культура
1903
25 августа 2018 22:24
В его рамках по ул. Куйбышева прошел красочный костюмированный парад. Культура
3126
Мероприятия