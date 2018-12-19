"Союз" с французским спутником на борту успешно стартовал с космодрома Куру

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Напомним, что изначально запуск был запланирован на 18 декабря, однако из-за погодных условий он был отложен на сутки: над стартовой площадкой на больших высотах разыгрался сильный ветер.Спутник оптико-электронной разведки CSO-1 рассчитывают вывести на солнечно-синхронную орбиту высотой 800 километров. Это позволит получать изображения земной поверхности с разрешением 35 сантиметров. Планируется, что второй такой же спутник будет запущен ракетой "Союз-СТ" в 2021 году.