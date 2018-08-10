Смартфонов Xiaomi больше не будет
10 августа 2018 23:26
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На индийском рынке девайсы будут продаваться под брендом Poco. До Европы смартфоны доедут уже под именем Pocophone.
Руководство компании пояснило, почему было принято подобное решение.
Xiaomi обеспокоена тем, что западный рынок весьма критично воспринимает бренд ‘Xiaomi’. Использование нового имени позволит компании избежать предвзятого отношения покупателей.
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