Сетевые компании Самарской области задолжалди за электроэнергию порядка полумиллиарда рублей

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Дебиторская задолженность контрагентов перед филиалом ПАО «МРСК Волги» (входит в группу «Россети») – «Самарские распределительные сети» составляет порядка полумиллиарда рублей. Большая часть злостных неплательщиков – территориальные сетевые организации региона, в том числе АО «ПК Автокомпонент Сызрань», ООО «Сетевая компания» и т.д. В список должников также попали ЗАО «СВ-Поволжское» и муниципальное предприятие МУП «ВОДА-16».Неоплата услуг по передаче электрической энергии ведет к затруднению финансирования ремонтной и инвестиционной программ, ключевых направлений деятельности и технологического присоединения новых потребителей, что может негативно сказаться на экономической привлекательности региона и значительно повлиять на энергобезопасность и качество электроснабжения потребителей.Энергетики на постоянной основе проводят масштабную претензионно-исковую работу, предпринимают все возможные меры по снижению дебиторской задолженности в досудебном порядке.«Мы всегда готовы к конструктивному диалогу с нашими партнерами и контрагентами, поиску совместных решений проблем с задолженностью. Но, к сожалению, ни досудебная работа, ни исполнительные листы по вынесенным в нашу пользу решениям не являются для недобросовестных компаний основанием для погашения долгов. Если сетевые организации позволяют себе подобное неисполнение обязательств с поставщиками услуг по передаче электроэнергии, как же тогда они относятся к своим потребителям?» - комментирует заместитель директора по реализации и развитию услуг Светлана Лаптева.