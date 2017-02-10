Я нашел ошибку
Главные новости: 
Домой взыскателя не пускали его мать и брат.
В Самаре мужчина смог вселиться в квартиру только после вмешательства судебных приставов
Владимир Куделькин – автор многих изобретений, внедренных в производство и имеющих важное значение для развития страны.
В СОУНБ приглашают всех желающих на творческую встречу с изобретателем Владимиром Куделькиным
В отношении водителя возбуждено уголовное дело по статье «Использование заведомо подложного документа».
В Самаре водитель «Toyota Camry», нарушивший ПДД, предъявил инспектору ДПС поддельные права
К Каменной Чаше в нацпарке Самарская Лука построят дорогу
К Каменной Чаше в нацпарке Самарская Лука построят дорогу
Представители Народного фронта из Самарской области поделились опытом общественного контроля за состоянием дорог
Представители Народного фронта из Самарской области поделились опытом общественного контроля за состоянием дорог
В Самарской области при распределении большинства соцвыплат намерены учитывать принципы адресности и нуждаемости
В Самарской области при распределении большинства соцвыплат намерены учитывать принципы адресности и нуждаемости
По итогам совещания члены комиссии рекомендовали ФГБУ«Пpиволжское УГМС» предусмотреть, при необходимости, выставление дополнительных гидрологических постов на реках, где прогнозируется повышение уровня воды до критических отметок и возможно подтопление населенных пунктов.
На заседании межведомственной противопаводковой комиссии Самарской области озвучили предварительный прогноз весеннего паводка
Все материалы предоставляются организаторами.
В Самарской областной библиотеке пройдут мастер-классы по созданию кукол-оберегов
сегодня  Пятница, 10 февраля, 15:05
Вход
Регистрация
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  -6 °C, Тольятти  -4 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 10/02:
USD 59.02
-0.49
EUR 63.03
-0.42
Искать
Новости /  Экономика /  Новости компаний  

Сергей Махлай оставил штурвал «Тольяттиазота»

10 февраля 2017 10:52
97
Бизнесмен попросил не включать его в список кандидатов на попадание в совет директоров.

Сергей Махлай покидает совет директоров ОАО «Тольяттиазот». В официальном сообщении компании говорится, что опальный бизнесмен, ранее возглавлявший этот орган, попросил не включать его в список кандидатов в члены совета на 2017 год. Дата общего собрания акционеров, на котором произойдет голосование, еще не назначена, пишет «ФедералПресс».

Сергей Махлай как гражданин США, заочно арестованный в России, не присутствовал ни на одном собрании совета директоров, когда занимал кресло его председателя. На каждом заседании руководящие функции принимал на себя Петр Орджоникидзе, мнения об аффилированности которого расходятся: одни утверждают, что он транслирует волю Махлая, вынужденного оставаться за пределами страны; другие говорят, что он курирует происходящее на предприятии по инициативе руководства страны. Кроме работы на «Тольяттиазоте» Петр Орджоникидзе занимает пост председателя совета партнеров компании «Кесарев Консалтинг».
Обстоятельства ухода Махлая в документах «Тольяттиазота описаны сухо: «В общество поступило письмо от Сергея Махлая, согласно которому он по собственному желанию просит Общество не включать его в качестве кандидата в указанный список (список кандидатов в члены совета директоров – прим. ред.)». В пресс-службе предприятия прояснить мотивы решения не смогли.

«Как следует из раскрытия информации, он направил письмо с соответствующей просьбой. Мотивация его неизвестна», - сообщил пресс-секретарь «Тольяттиазота» Дмитрий Масалитин. С тем, кто займет освободившееся кресло, определится уже новый состав совета директоров, который сформируют через голосование акционеров.

Мнения экспертов по поводу возможных толкований судьбоносного письма разделились. Руководитель центра «Региональные исследования» Дмитрий Лобойко считает, что речь идет о техническом ходе, который поможет упростить процесс принятия решений на предприятии. «Это формальный уход. Он нужен, чтобы облегчить жизнь компании, предупредить возможные юридические трудности, которые возникнут, если Сергею Махлаю в качестве председателя совета директоров понадобится прибыть в Россию. Контроль над предприятием он не потерял», - сказал Дмитрий Лобойко.

Отметим, это не первый уход члена семьи Махлаев от прямого управления компанией. Правда, раньше покинуть «Тольяттиазот» пришлось Владимиру Махлаю – отцу Сергея. В интервью «Секрету фирмы» от 9 августа 2016 года, Владимир Махлай обвинил своих детей в том, что они «отстранили» его от управления бизнесом в довольно жесткой форме.

Кроме внутрисемейных разборок, на ТоАЗ влияют и внешние конфликты. В 2012 году было возбуждено уголовное дело о мошенничестве. Руководство компании подозревают в продаже продукции трейдеру Nitrochem Distribution по заниженной цене, из-за чего государство недосчиталось порядка 5 млрд рублей налоговых отчислений. Инициатор разбирательств – компания «Уралхим». Среди персон, заинтересованных в установлении контроля над «Тольяттиазотом» называли, например, олигарха Виктора Вексельберга.
Директор агентства информационно-политических технологий «Горизонт» Михаил Куракин полагает, что уход Сергея Махлая говорит о смене бенефициаров. «Сергей Махлай там больше не нужен. Считаю, что все последние действия руководства ТоАЗа соответствуют этому тезису. Новые хозяева и руководители для работников предприятия не принесут ничего хорошего», - сказал он.
Напомним, ОАО «Тольяттиазот» входит в десятку крупнейших мировых производителей аммиака. Предприятие выпускает аммиак, углекислоту, карбамид, базальтовое волокно, реакционные трубы для химической промышленности.

Присоединяйтесь к нам в Twitter, ВКонтакте, Facebook, Google+, Одноклассники, ЖЖ или через RSS, чтобы быть в курсе последних новостей!
Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии



Экономика региона
10 февраля 2017  09:44
В Самарской области при распределении большинства соцвыплат намерены учитывать принципы адресности и нуждаемости
В Самарской области при распределении большинства соцвыплат намерены учитывать принципы адресности и нуждаемости
С 1 марта 2017 года более чем в 3 раза увеличится пособие по бедности. Экономика региона
150
9 февраля 2017  19:17
В мероприятиях по поручению полномочного представителя Президента РФ в ПФО Михаила Бабича принял участие помощник полпреда Олег Машковцев.
В Тольятти обсудили взаимодействие ПАО «АВТОВАЗ» с предприятиями автокомпонентной отрасли
В мероприятиях по поручению полномочного представителя Президента РФ в ПФО Михаила Бабича принял участие помощник полпреда  Олег Машковцев.   Экономика региона
215
9 февраля 2017  17:24
Такая мера позволит увеличить доходы областного бюджета.
Цена на деловую древесину в Самарской области увеличится впервые за 10 лет
Такая мера позволит увеличить доходы областного бюджета.   Экономика региона
217
Весь список
Финансы и Банки
9 февраля 2017  13:41
Возможности E-invoicing стали шире
Возможности E-invoicing стали шире
Услуга позволяет обмениваться документами в электронном виде в режиме online. Финансы и Банки
131
8 февраля 2017  15:44
Новый гаджет позволяет быстро решить вопрос с обновлением парка кассовой техники.
Пять причин выбрать смарт-терминал «Эвотор»
 Новый гаджет позволяет быстро решить вопрос с обновлением парка кассовой техники.  Финансы и Банки
147
7 февраля 2017  19:33
Количество участников самой масштабной в России программы лояльности «Спасибо от Сбербанка» достигло 25 миллионов человек. Юбилейным участником стала жительница Самары Ирина Валентиновна Тяпкина, которая в честь этого была награждена ценными подарками от ведущих партнеров программы.
25 миллионов человек получают бонусы СПАСИБО
 Количество участников самой масштабной в России программы лояльности «Спасибо от Сбербанка» достигло 25 миллионов человек. Юбилейным участником стала... Финансы и Банки
176
Весь список
Строительство
7 февраля 2017  13:00
В Самаре достраивают дом на ул. Блюхера, где получат квартиры сироты
В Самаре достраивают дом на ул. Блюхера, где получат квартиры сироты
Подключены все коммуникации, завершен чистовой ремонт. Строительство
241
7 февраля 2017  10:29
В программе «Жилье для российской семьи» в Самарской области зарегистрировано 9 140 человек
В программе «Жилье для российской семьи» в Самарской области зарегистрировано 9 140 человек
Об этом сообщает СОФЖИ. Строительство
228
6 февраля 2017  11:45
Власти Самары отказались легализовать возведение высотки у детсада на Солнечной
Власти Самары отказались легализовать возведение высотки у детсада на Солнечной
Жильцы близлежащих домов требуют приведения территории в прежний вид. Строительство
192
Весь список

Налоги
1 февраля 2017  16:15
Какие ситуации могут стать причиной для закрытия ИП
Какие ситуации могут стать причиной для закрытия ИП
  Закрыть ИП в СПБ  можно несколькими путями: самостоятельно или при помощи квалифицированных юристов.  Налоги
65
19 сентября 2016  15:30
Рынок труда в Самаре в текущем году
 Самара – центр Поволжского экономического района. В этом городе с населением, превышающим 1 миллион человек, находится много машиностроительных и... Налоги
776
20 декабря 2015  15:14
В Самаре может появиться образовательное страхование
 В Самарской области в 2016 году может появиться образовательное страхование. Налоги
1889
Весь список
Бизнес
23 января 2017  17:14
Отпариватели для одежды – отличный выбор для вашего магазина!
Отпариватели для одежды – отличный выбор для вашего магазина!
 Те люди, которые занимаются торговлей, очень хорошо знают, что существует большое количество нюансов, имеющих значение для успешного бизнеса.  Бизнес
111
14 декабря 2016  17:07
Преимущества профессионального перевода
Преимущества профессионального перевода
 В настоящее время все большее количество людей предпочитает сотрудничать с бюро переводов  msk-perevod24.ru , чтобы понять содержание официальных, юридических,... Бизнес
382
14 декабря 2016  16:59
Как выбрать оборудование для столовой
Как выбрать оборудование для столовой
 В настоящее время достаточно много предпринимателей «сделали ставку» на организации общественного питания, поскольку данный бизнес достаточно... Бизнес
352
Весь список


Новости компаний
10 февраля 2017  12:54
Группа АВТОВАЗ по итогам 2016 года увеличила выручку до 184,9 млрд рублей
Группа АВТОВАЗ по итогам 2016 года увеличила выручку до 184,9 млрд рублей
Это на 4,8% больше по сравнению с предыдущим годом. Новости компаний
81
10 февраля 2017  10:52
Сергей Махлай оставил штурвал «Тольяттиазота»
Сергей Махлай оставил штурвал «Тольяттиазота»
Бизнесмен попросил не включать его в список кандидатов на попадание в совет директоров. Новости компаний
97
9 февраля 2017  10:28
LADA Vesta в январе впервые вошла в тройку российских бестселлеров
LADA Vesta в январе впервые вошла в тройку российских бестселлеров
Она вытеснила из тройки лидеров Hyundai Solaris. Новости компаний
143
9 февраля 2017  09:52
АВТОВАЗ изменил условия работы с дилерами
АВТОВАЗ изменил условия работы с дилерами
Вводится инвестиционный бонус. Новости компаний
92
Весь список
IT и Коммуникации
9 февраля 2017  15:25
Ламинаторы для офисов и личного использования
Ламинаторы для офисов и личного использования
 На данный момент, ламинаторы не являются таким уж и новым оборудованием. О них знают практически все, но в отличие от принтеров, их, в основном не покупают для... IT и Коммуникации
38
8 февраля 2017  15:27
Игры для мальчиков на http://gamva.ru/
Игры для мальчиков на http://gamva.ru/
 Компьютерные игры появились в нашей жизни не так давно, каких-то 30 лет тому назад.  IT и Коммуникации
50
7 февраля 2017  16:22
Советы по продвижению сайта
Советы по продвижению сайта
 Купить сайт – дело не сложное. Однако поднять его посещаемость, куда сложнее. На просторах сети существует множество методов, для раскрутки сайтов, сегодня... IT и Коммуникации
46
Весь список
Транспорт
9 февраля 2017  11:52
В Самаре выделили средства на реконструкцию трамвайной линии от площади Урицкого до Московского шоссе
В Самаре выделили средства на реконструкцию трамвайной линии от площади Урицкого до Московского шоссе
Из городского бюджета на эти цели выделили 22,2 млн рублей. Транспорт
278
8 февраля 2017  15:24
Услуги комфортного такси по умеренным ценам в Санкт-Петербурге
Услуги комфортного такси по умеренным ценам в Санкт-Петербурге
 Человечество уже давно не представляет свою жизнь без средств передвижения - как общественного транспорта, так и личных автомобилей. Транспорт
50
8 февраля 2017  13:24
Пущен автобус между Южным городом и станциями Красный Кряжок и Соцгород
Пущен автобус между Южным городом и станциями Красный Кряжок и Соцгород
Он улучшит транспортное сообщение с новым микрорайоном.
Транспорт
591
8 февраля 2017  12:32
Размер платы за проезд большегрузов по федеральным трассам в рамках системы «Платон» вырастет в два раза с 15 апреля
Размер платы за проезд большегрузов по федеральным трассам в рамках системы «Платон» вырастет в два раза с 15 апреля
Об этом сообщил министр транспорта РФ Максим Соколов. Транспорт
194
Весь список


Видео
12 января 2017  12:55
Четверть самарцев страдают аллергией на холод
Четверть самарцев страдают аллергией на холод
Об этом сообщают медики больницы им. Середавина.
Здравоохранение
1033
11 января 2017  09:18
Мэр Тольятти выступил с обращением на видео
Он говорит о главном событии в городе в прошедшем году.
Новости Тольятти
662
22 декабря 2016  09:40
В самарской школе детям на ёлке подарили конфеты с червями: видео
В самарской школе детям на ёлке подарили конфеты с червями: видео
Видеоролик опубликовали в соцсетях.
Социум
4849
16 декабря 2016  09:50
Появилось видео задержания подозреваемых в убийстве жены главы полиции Отрадного
Появилось видео задержания подозреваемых в убийстве жены главы полиции Отрадного
Всех пятерых подозреваемых стражи порядка задержали одновременно.
Криминал
1845
14 декабря 2016  11:59
Самарские общественники сняли ролик о коррупционерах, богатеющих на ремонте дорог
Самарские общественники сняли ролик о коррупционерах, богатеющих на ремонте дорог
Видео создали активисты Общероссийского народного фронта.
Социум
2434
2 декабря 2016  10:33
Жители Златоуста спасли вмерзшую в лед кошку: видео
Жители Златоуста спасли вмерзшую в лед кошку: видео
Она стала жертвой внезапного мороза.
Происшествия
1528
Весь список

Фоторепортажи
10 ноября 2016  13:10
«Искусство сохранять»: горожане могут до 13 ноября бесплатно посетить Самарский областной художественный музей
«Искусство сохранять»: горожане могут до 13 ноября бесплатно посетить Самарский областной художественный музей
В честь своего 175-летия Сбербанк реализует в Самаре ряд социально значимых проектов.
Культура
1244
11 сентября 2016  21:23
На авиашоу в День города для самарцев в воздухе нарисовали большое сердце: ФОТО
На авиашоу в День города для самарцев в воздухе нарисовали большое сердце: ФОТО
Красочное мероприятие состоялось на набережной.
Социум
2388
1 сентября 2016  15:29
В Самаре эксперты сферы ЖКХ искали решение проблемы неплатежей
В Самаре эксперты сферы ЖКХ искали решение проблемы неплатежей
 Как решить вопрос с хроническим накапливанием долгов за услуги ЖКХ? Мнение участников самарского рынка будет направлено в региональные и федеральные органы...
ЖКХ
2212
31 июля 2016  17:42
В Самаре отметили день Военно-Морского флота: фото
В Самаре отметили день Военно-Морского флота: фото
На набережной состоялась масштабная реконструкция Аккерманского десанта.
Социум
11392
30 июля 2016  16:26
В Самаре состоялся Фестиваль цветов
В Самаре состоялся Фестиваль цветов
Мероприятие прошло в парке "Дружба".
Культура
9328
26 июля 2016  14:47
Победители заводской премии «Номер один» Сызранского НПЗ получили награды
Победители заводской премии «Номер один» Сызранского НПЗ получили награды
В честь 74-летия Сызранского НПЗ на заводской базе отдыха «Волжская Ривьера» прошел грандиозный праздник.
Новости компаний
5726
Весь список

Мероприятия
В СОУНБ приглашают всех желающих на творческую встречу с изобретателем Владимиром Куделькиным
В Тольятти отметят День снега
Во Дворце бракосочетаний пройдёт акция «Защити свою любовь!»
Весь список
Популярное
за сегодня

Крупный пожар на Красноглинском шоссе в Самаре: горел автосервис

791

В Самаре Fiat Albea врезался в ограждение и перевернулся с моста

445

В Самаре насильник над 17-летней девушкой отправится в колонию на 11 лет

360
за неделю

На трассе Чапаевск–Самара, в ДТП с несколькими машинами, вазовскую "десятку" разорвало пополам

5457

В Тольятти погиб известный журналист, эрудит и постоянный участник программы «Своя игра» Андрей Жданов

5272

В Самаре на улице Куйбышева иномарка сорвалась с крепления эвакуатора

4308
Дни рождения
Сегодня день рождения отмечают

Живайкин Александр Иванович

Карпяк Александр Викторович

Праздники России

  • Персональные данные
  • Публикуем решение суда