Сергей Махлай оставил штурвал «Тольяттиазота»
10 февраля 2017 10:52
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Сергей Махлай покидает совет директоров ОАО «Тольяттиазот». В официальном сообщении компании говорится, что опальный бизнесмен, ранее возглавлявший этот орган, попросил не включать его в список кандидатов в члены совета на 2017 год. Дата общего собрания акционеров, на котором произойдет голосование, еще не назначена, пишет «ФедералПресс».
Сергей Махлай как гражданин США, заочно арестованный в России, не присутствовал ни на одном собрании совета директоров, когда занимал кресло его председателя. На каждом заседании руководящие функции принимал на себя Петр Орджоникидзе, мнения об аффилированности которого расходятся: одни утверждают, что он транслирует волю Махлая, вынужденного оставаться за пределами страны; другие говорят, что он курирует происходящее на предприятии по инициативе руководства страны. Кроме работы на «Тольяттиазоте» Петр Орджоникидзе занимает пост председателя совета партнеров компании «Кесарев Консалтинг».
Обстоятельства ухода Махлая в документах «Тольяттиазота описаны сухо: «В общество поступило письмо от Сергея Махлая, согласно которому он по собственному желанию просит Общество не включать его в качестве кандидата в указанный список (список кандидатов в члены совета директоров – прим. ред.)». В пресс-службе предприятия прояснить мотивы решения не смогли.
«Как следует из раскрытия информации, он направил письмо с соответствующей просьбой. Мотивация его неизвестна», - сообщил пресс-секретарь «Тольяттиазота» Дмитрий Масалитин. С тем, кто займет освободившееся кресло, определится уже новый состав совета директоров, который сформируют через голосование акционеров.
Мнения экспертов по поводу возможных толкований судьбоносного письма разделились. Руководитель центра «Региональные исследования» Дмитрий Лобойко считает, что речь идет о техническом ходе, который поможет упростить процесс принятия решений на предприятии. «Это формальный уход. Он нужен, чтобы облегчить жизнь компании, предупредить возможные юридические трудности, которые возникнут, если Сергею Махлаю в качестве председателя совета директоров понадобится прибыть в Россию. Контроль над предприятием он не потерял», - сказал Дмитрий Лобойко.
Отметим, это не первый уход члена семьи Махлаев от прямого управления компанией. Правда, раньше покинуть «Тольяттиазот» пришлось Владимиру Махлаю – отцу Сергея. В интервью «Секрету фирмы» от 9 августа 2016 года, Владимир Махлай обвинил своих детей в том, что они «отстранили» его от управления бизнесом в довольно жесткой форме.
Кроме внутрисемейных разборок, на ТоАЗ влияют и внешние конфликты. В 2012 году было возбуждено уголовное дело о мошенничестве. Руководство компании подозревают в продаже продукции трейдеру Nitrochem Distribution по заниженной цене, из-за чего государство недосчиталось порядка 5 млрд рублей налоговых отчислений. Инициатор разбирательств – компания «Уралхим». Среди персон, заинтересованных в установлении контроля над «Тольяттиазотом» называли, например, олигарха Виктора Вексельберга.
Директор агентства информационно-политических технологий «Горизонт» Михаил Куракин полагает, что уход Сергея Махлая говорит о смене бенефициаров. «Сергей Махлай там больше не нужен. Считаю, что все последние действия руководства ТоАЗа соответствуют этому тезису. Новые хозяева и руководители для работников предприятия не принесут ничего хорошего», - сказал он.
Напомним, ОАО «Тольяттиазот» входит в десятку крупнейших мировых производителей аммиака. Предприятие выпускает аммиак, углекислоту, карбамид, базальтовое волокно, реакционные трубы для химической промышленности.
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