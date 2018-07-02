Я нашел ошибку
Главные новости: 
Это целесообразно только для товаров первой необходимости, считают чиновники.
Правительство не поддержало законопроект Яровой, запрещающий ретейлерам возвращать производителям просроченные продукты
А вот спрос на крепкий алкоголь упал в среднем на 4%.
Продажи пива в магазинах увеличились на 19% после победы сборной России над Испанией
Только 10% россиян рассказали социологам о своем желании уехать жить за границу. При этом среди респондентов в возрасте от 18 до 24 лет этот процент в три раза выше.
О желании уехать из России заявил 31% молодых россиян
Которая позволит заказывать блюда из меню до прихода в заведение, расплачиваться и оставлять чаевые.
Сбербанк, Rambler & Co и основатели компании UCS создают новую онлайн-платформу для ресторанного рынка
Матч Чемпионата мира по футболу в Самаре прошел без нарушений общественного порядка
Матч Чемпионата мира по футболу в Самаре прошел без нарушений общественного порядка
Бразилия одержала победу на "Самара Арене" - 2:0
Бразилия одержала победу на "Самара Арене" - 2:0
Он включен в повестку заседания только под 24 номером.
Депутаты самарской губдумы обсудят тему повышения пенсионного возраста под занавес завтрашнего заседания
Ректору СГИК Эллеоноре Куруленко присвоено почетное звание «Заслуженный работник культуры Российской Федерации»
Ректору СГИК Эллеоноре Куруленко присвоено почетное звание «Заслуженный работник культуры Российской Федерации»
сегодня  Понедельник, 2 июля, 21:36
Вход
Регистрация
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  +28 °C, Тольятти  +28 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 02/07:
USD 62.76
-0.53
EUR 72.99
-0.1
Искать
Новости /  Экономика /  Новости компаний  

Сбербанк, Rambler & Co и основатели компании UCS создают новую онлайн-платформу для ресторанного рынка

2 июля 2018 21:02
42
Которая позволит заказывать блюда из меню до прихода в заведение, расплачиваться и оставлять чаевые.
Как передает РБК, Сбербанк, Rambler & Co и основатели компании-разработчика софта для ресторанов UCS Григорий Гуревич и Евгений Малахов учредили совместное предприятие, которое создаст сервис, в частности, для заказа блюд в ресторанах онлайн до прихода в заведение. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на сотрудника интернет-холдинга. Эту информацию изданию подтвердил и представитель кредитной организации. Позднее в РБК поступило сообщение Сбербанка о создании такой платформы.

Представитель Сбербанка сообщил, что эта платформа для ресторанного рынка называется «Фудплекс». Она позволит бронировать столики в ресторанах онлайн, заказывать блюда до прихода в заведение, оплачивать счет, оставлять чаевые официанту, а также заказывать еду на дом. Ресторанам, считают в банке, платформа поможет нарастить клиентскую базу и увеличить количество заказов.

По данным базы СПАРК, как юридическое лицо это предприятие было зарегистрировано 27 июня 2018 года, в этот же день оно встало на учет в налоговый орган. Соучредителями являются «дочка» Сбербанка — компания «Цифровые активы» (41% доли в уставном капитале), «Рамблер интернет холдинг» (33,14%), а также Григорий Гуревич (у него 13,71%) и Евгений ​Малахов (12,15%). Генеральным директором созданной компании стал некий Евгений Махов.

К осени партнером «Фудплекса» должна стать финансовая управляющая группа GHP Group, отметил человек, знакомый с деталями проекта. Сделка по вхождению группы в новую компанию должна закрыться в августе, распределение долей «Фудплекса» будет происходить так, что у Сбербанка будет 35%, у Rambler & Co — 30%, остальное поделят GHP, Гуревич и Малахов. Позднее такая структура была изложена и в сообщении Сбербанка.

Гендиректор российского отделения GHP Денис Суханов подтвердил изданию, что компания действительно рассматривает инвестиции в проект.

«Платформа «Фудплекс» станет частью экосистемы Сбербанка, в рамках которой мы создаем удобные цифровые сервисы и привилегии для людей и организаций», — приводятся в поступившем в РКБ сообщении Сбербанка слова председателя правления банка Лева Хасиса.

Как отмечает газета, у партнеров уже есть работающие по отдельности сервисы, которые заявлены в функционале «Фудплекса», кроме доставки еды. На рынке есть и конкуренты, особенно в отрасли доставки еды, где, например, работают Mail.Ru Group и «Яндекс», есть сервисы бронирования столиков и другое. Однако, как заверяют собеседники «Ведомостей», сразу всех заявленных функций в настоящее время пока нет.​


Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии



Экономика региона
2 июля 2018  14:00
Расходы на обслуживание госдолга Самарской области снизились на 247,5 млн рублей
Расходы на обслуживание госдолга Самарской области снизились на 247,5 млн рублей
Такая экономия сложилась за счет досрочного погашения банковских кредитов 2017 года. Экономика региона
150
1 июля 2018  19:17
Многоцелевой истребитель Су-57 предназначен для уничтожения всех видов воздушных целей независимо от дальности боя, а также поражения наземных и наводных объектов противника с преодолением систем ПВО.
Минобороны ожидает получить первую партию истребителей пятого поколения Су-57 в 2019 году
Многоцелевой истребитель Су-57 предназначен для уничтожения всех видов воздушных целей независимо от дальности боя, а также поражения наземных и наводных... Экономика региона
441
30 июня 2018  12:48
Дмитрий Азаров дал указание генеральному директору ОАО «Корпорация развития Самарской области» Максиму Сойферу пересмотреть предложение для инвесторов, сделать анализ рынка по мясу птицы и оценить его перспективы на ближайшие годы.
Дмитрий Азаров поручил возобновить финансирование строительства комбикормового завода и элеватора Сергиевской птицефабрики
Дмитрий Азаров дал указание генеральному директору ОАО «Корпорация развития Самарской области» Максиму Сойферу пересмотреть предложение для инвесторов,... Экономика региона
517
Весь список
Финансы и Банки
2 июля 2018  11:49
Сбербанк возобновляет кредитование на покупку гаражей и машино-мест
Сбербанк возобновляет кредитование на покупку гаражей и машино-мест
Минимальная ставка при покупке гаража или машино-места составит 10% годовых. Финансы и Банки
152
29 июня 2018  09:29
Свыше 4300 жителей Поволжья стали участниками федеральной программы «Бизнес класс»
Свыше 4300 жителей Поволжья стали участниками федеральной программы «Бизнес класс»
85% выпускников активно рекомендуют курс своим коллегам. Финансы и Банки
204
28 июня 2018  14:19
В акции могут принять участие юридические лица и индивидуальные предприниматели, не имеющие расчетного счета в Сбербанке. Каждый из них сможет выбрать подходящий пакет услуг, пользоваться которым ему будет выгодно и удобно.
Сбербанк запустил акцию «Фанаты малого бизнеса»
В акции могут принять участие юридические лица и индивидуальные предприниматели, не имеющие расчетного счета в Сбербанке. Каждый из них сможет выбрать... Финансы и Банки
342
Весь список
Строительство
18 июня 2018  12:49
Наибольшее количество предложений к продаже готовых новостроек в Самаре по-прежнему приходится на Октябрьский район
Наибольшее количество предложений к продаже готовых новостроек в Самаре по-прежнему приходится на Октябрьский район
СОФЖИ подготовлен отчет о ситуации на рынке недвижимости Самары в мае 2018 года. Строительство
434
14 июня 2018  10:22
Проект строительства Фрунзенского моста в Самаре придется срочно менять Администрация города решила не демонтировать трамвайные рельсы на Хлебной площади.
Проект строительства Фрунзенского моста в Самаре придется срочно менять
Администрация города решила не демонтировать трамвайные рельсы на Хлебной площади. Строительство
311
9 июня 2018  12:41
Администрация Самары согласовала строительство нового Дворца спорта
Администрация Самары согласовала строительство нового Дворца спорта
Он появится на месте снесённого на улице Молодогвардейской. Строительство
93
Весь список

Новости

Строительная компания BAU CENTER
22.06.2018
Строительная компания BAU CENTER
 Для всех, кого интересует профессиональное строительство частных и коммерческих,...
Поставки строительного и промышленного оборудования
16.05.2018
Поставки строительного и промышленного оборудования
 Использование строительного и промышленного оборудования важно на многих...
Респектабельный офис и натяжные потолки
07.05.2018
Респектабельный офис и натяжные потолки
 
Все новости →
Налоги
20 марта 2018  20:39
Оплатить налоги за считаные минуты: онлайн платежи в сфере налогообложения
Оплатить налоги за считаные минуты: онлайн платежи в сфере налогообложения
 Уклонение от уплаты налогов из-за отсутствия времени — распространённое явление.  Налоги
378
21 февраля 2017  16:28
Что такое оффшор. Основные аспекты
Что такое оффшор. Основные аспекты
 Оффшорными зонами принято называть определенные державы либо их территории, законодательство которых предоставляет льготы иностранным компаниям. Налоги
1591
1 февраля 2017  16:15
Какие ситуации могут стать причиной для закрытия ИП
Какие ситуации могут стать причиной для закрытия ИП
  Закрыть ИП в СПБ  можно несколькими путями: самостоятельно или при помощи квалифицированных юристов.  Налоги
1536
Весь список
Бизнес
1 июля 2018  13:11
Покупка и установка оборудования обойдется малому бизнесу в 31 млрд рублей, а уклонистов ждут штрафы.
К 1 июля 950 тысяч предпринимателей должны перейти на работу с онлайн-кассами
Покупка и установка оборудования обойдется малому бизнесу в 31 млрд рублей, а уклонистов ждут штрафы.    Бизнес
337
28 июня 2018  18:08
Предприниматели, не успевшие зарегистрировать ККТ до 30 июня 2018 года включительно, лишаются права на налоговый вычет до 18 тыс руб за каждую онлайн-кассу.
УФНС Самарской области организует 30 июня работу "дежурных" налоговых инспекций по регистрации онлайн-касс
Предприниматели, не успевшие зарегистрировать ККТ до 30 июня 2018 года включительно, лишаются права на налоговый вычет до 18 тыс руб за каждую онлайн-кассу.   Бизнес
322
28 июня 2018  14:46
По итогам мероприятия принято решение о формировании региональными уполномоченными перечня наиболее значимых вопросов, решение которых требует дополнительной проработки с участием аппарата полномочного представителя.
Заместитель полпреда Олег Машковцев провел заседание Совета уполномоченных по защите прав предпринимателей в регионах ПФО
По итогам мероприятия принято решение о формировании региональными уполномоченными перечня наиболее значимых вопросов, решение которых требует дополнительной... Бизнес
304
Весь список


Новости компаний
2 июля 2018  21:02
Которая позволит заказывать блюда из меню до прихода в заведение, расплачиваться и оставлять чаевые.
Сбербанк, Rambler & Co и основатели компании UCS создают новую онлайн-платформу для ресторанного рынка
Которая позволит заказывать блюда из меню до прихода в заведение, расплачиваться и оставлять чаевые.   Новости компаний
41
29 июня 2018  23:25
Пока он будет работать только для политической рекламы в США, но в будущем с его помощью можно будет проверить любое объявление.
Twitter разработал инструмент, способный показать, кто разместил то или иное рекламное объявление
Пока он будет работать только для политической рекламы в США, но в будущем с его помощью можно будет проверить любое объявление. Новости компаний
732
29 июня 2018  17:40
Электрокультиваторы по лучшим ценам на сайте производителя ikarm.ru
Электрокультиваторы по лучшим ценам на сайте производителя ikarm.ru
 С каждым годом на рынке появляются все более усовершенствованные модели техники, значительно упрощающей жизнь современного человека.  Новости компаний
47
29 июня 2018  10:58
Президенту АвтоВАЗа пожаловались на «экстремальную жару» на рабочем месте
Президенту АвтоВАЗа пожаловались на «экстремальную жару» на рабочем месте
Сотрудники жалуются на невыносимую жару на производственных площадках АвтоВАЗа не первый год. Новости компаний
227
Весь список
IT и Коммуникации
3 мая 2018  18:43
Необходимые приложения для Андроид
Необходимые приложения для Андроид
 Сегодня практически каждый человек имеет новый гаджет. Смартфоны на системе андроид постоянно сопровождают людей. Они становятся незаменимыми помощниками и... IT и Коммуникации
250
3 мая 2018  18:43
Необходимые приложения для Андроид
 Сегодня практически каждый человек имеет новый гаджет. Смартфоны на системе андроид постоянно сопровождают людей. Они становятся незаменимыми помощниками и... IT и Коммуникации
171
27 апреля 2018  19:42
SMS рассылка, как способ привлечения новых клиентов
SMS рассылка, как способ привлечения новых клиентов
 Большинство людей стремится достичь успехов в собственном деле. Открытие своего бизнеса – это первый шаг к успеху. Но как не потерять равновесия? IT и Коммуникации
190
Весь список
Транспорт
2 июля 2018  11:44
Под новое метро в Самаре разрешили копать Никаких артефактов специалисты не нашли.
Под новое метро в Самаре разрешили копать
Никаких артефактов специалисты не нашли. Транспорт
471
29 июня 2018  14:40
Перевозка осуществляется автобусами большого класса (вместимость - 104 человека) и среднего класса (вместимость - 72 пассажира) с заездом на ул. Батайская.
В Самаре организовано движение пробных дополнительных рейсов по автобусному маршруту № 51
Перевозка осуществляется автобусами большого класса (вместимость - 104 человека) и среднего класса (вместимость - 72 пассажира) с заездом на ул. Батайская.   Транспорт
272
28 июня 2018  14:41
«Россия» выполнила первый рейс в аэропорт «Курумоч» на Boeing 777-300ER.
Самарский аэропорт «Курумоч» принял самое крупное за всю свою историю воздушное судно — Boeing 777-300ER
 «Россия» выполнила первый рейс в аэропорт «Курумоч» на Boeing 777-300ER. Транспорт
1692
28 июня 2018  12:48
Проект новой станции метро обойдется самарскому бюджету в 180 миллионов рублей
Проект новой станции метро обойдется самарскому бюджету в 180 миллионов рублей
Предельная стоимость строительства станции обойдется региональному бюджету в 6 миллиардов рублей. Транспорт
372
Весь список


Видео
1 июля 2018  11:11
В центре Самары очевидцы засняли на видео смерч
В центре Самары очевидцы засняли на видео смерч
Местные жители гадают, что стало причиной явления.
Происшествия
1563
25 июня 2018  10:34
Сборная России показала, как их встретили в Самаре Не менее колоритно приветствовали игроков в гостинице.
Сборная России показала, как их встретили в Самаре
Не менее колоритно приветствовали игроков в гостинице. 
ЧМ-2018
2067
20 июня 2018  14:02
Подписано трехстороннее соглашение о сотрудничестве с нацпарком Самарская лука
Подписано трехстороннее соглашение о сотрудничестве с нацпарком Самарская лука
Договор заключен между Ставропольским районом, г.о.Жигулевск и национальным парком. Экология
728
19 июня 2018  12:28
В Новосибирске посетители аттракциона зависли вниз головой на верхней точке Спасли застрявших случайные прохожие.
В Новосибирске посетители аттракциона зависли вниз головой на верхней точке: видео
Спасли застрявших случайные прохожие. 
Происшествия
816
16 июня 2018  10:03
Новой системой управления светофорами оборудовали Московское шоссе и Ново-Садовую в Самаре
Новой системой управления светофорами оборудовали Московское шоссе и Ново-Садовую в Самаре
Она значительно улучшила пропускную способность на всем протяжении участка.
Транспорт
226
11 июня 2018  10:54
Ролик о самарском герое открыл всероссийский марафон Росгвардии, приуроченный к 12 июня
Ролик о самарском герое открыл всероссийский марафон Росгвардии, приуроченный к 12 июня
Он посвящен памяти Героя России Евгения Золотухина.
Социум
159
Весь список

Фоторепортажи
1 июля 2018  08:50
В Самаре по ул. Куйбышева прошел карнавал в честь ЧМ: ФОТО
В Самаре по ул. Куйбышева прошел карнавал в честь ЧМ: ФОТО
Он был посвящен предстоящему матчу Бразилия-Мексика. Социум
1991
25 июня 2018  20:49
Как самарцы и гости болели за сборную Росси в фан-зоне: ФОТО
Как самарцы и гости города болели за сборную Росси в фан-зоне: ФОТО
Поддержать нашу команду собралась полная площадь. ЧМ-2018
1358
24 июня 2018  21:18
В Самаре состоялось шествие-флешмоб в поддержку сборной России по футболу: ФОТО
В Самаре состоялось шествие-флешмоб в поддержку сборной России по футболу: ФОТО
Участники прошли по ул.Куйбышева до Струковского парка.
ЧМ-2018
2560
2 июня 2018  20:11
В Самаре проходит фестиваль ВолгаФест: ФОТО В каждой из тематических зон гостей ожидает собственная программа.
В Самаре проходит фестиваль "ВолгаФест": ФОТО
В каждой из тематических зон гостей ожидает собственная программа.
Культура
140
10 мая 2018  10:20
В Самаре в День Победы прошли праздничные гуляния: ФОТО
В Самаре в День Победы прошли праздничные гуляния: ФОТО
Гостей ждали выступления творческих коллективов города, работа полевой кухни.
Социум
518
5 мая 2018  17:08
В Самаре прошла генеральная репетиция Парада Победы: ФОТО
В Самаре прошла генеральная репетиция Парада Победы: ФОТО
Вход на репетицию был свободным для всех желающих.
Социум
808
Весь список

Мероприятия
Сегодня отмечается Международный день спортивного журналиста
Лидер нефтехимической отрасли «Новокуйбышевский завод масел и присадок» отпраздновал юбилей
В профессиональный праздник для инспекторов ГИБДД дети устроят поздравительный марафон
Весь список
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив
новостей
Июль 2018
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31
Праздники России

  • Персональные данные
  • Публикуем решение суда