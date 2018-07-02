Сбербанк, Rambler & Co и основатели компании UCS создают новую онлайн-платформу для ресторанного рынка

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Представитель Сбербанка сообщил, что эта платформа для ресторанного рынка называется «Фудплекс». Она позволит бронировать столики в ресторанах онлайн, заказывать блюда до прихода в заведение, оплачивать счет, оставлять чаевые официанту, а также заказывать еду на дом. Ресторанам, считают в банке, платформа поможет нарастить клиентскую базу и увеличить количество заказов.По данным базы СПАРК, как юридическое лицо это предприятие было зарегистрировано 27 июня 2018 года, в этот же день оно встало на учет в налоговый орган. Соучредителями являются «дочка» Сбербанка — компания «Цифровые активы» (41% доли в уставном капитале), «Рамблер интернет холдинг» (33,14%), а также Григорий Гуревич (у него 13,71%) и Евгений ​Малахов (12,15%). Генеральным директором созданной компании стал некий Евгений Махов.К осени партнером «Фудплекса» должна стать финансовая управляющая группа GHP Group, отметил человек, знакомый с деталями проекта. Сделка по вхождению группы в новую компанию должна закрыться в августе, распределение долей «Фудплекса» будет происходить так, что у Сбербанка будет 35%, у Rambler & Co — 30%, остальное поделят GHP, Гуревич и Малахов. Позднее такая структура была изложена и в сообщении Сбербанка.Гендиректор российского отделения GHP Денис Суханов подтвердил изданию, что компания действительно рассматривает инвестиции в проект.«Платформа «Фудплекс» станет частью экосистемы Сбербанка, в рамках которой мы создаем удобные цифровые сервисы и привилегии для людей и организаций», — приводятся в поступившем в РКБ сообщении Сбербанка слова председателя правления банка Лева Хасиса.Как отмечает газета, у партнеров уже есть работающие по отдельности сервисы, которые заявлены в функционале «Фудплекса», кроме доставки еды. На рынке есть и конкуренты, особенно в отрасли доставки еды, где, например, работают Mail.Ru Group и «Яндекс», есть сервисы бронирования столиков и другое. Однако, как заверяют собеседники «Ведомостей», сразу всех заявленных функций в настоящее время пока нет.​