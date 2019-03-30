Самолет Ил-112В совершил первый полет
30 марта 2019 14:13
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"Самолет приземлился", — сказал собеседник агентства, добавив, что полет прошел штатно.
Ил-112В — первый военно-транспортный самолет, разработанный в России с нуля в постсоветский период. Работы по его созданию ведутся с 2014 года.
Самолет должен заменить устаревающий парк Ан-26, срок службы которых истекает: к 2030 году из эксплуатации выведут половину парка, а к 2032-му — 90 процентов.
Фото: соцсети
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