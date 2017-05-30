Самарский «Кузнецов» оставит совет директоров без бонусов
30 мая 2017 13:06
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ПАО «Кузнецов» опубликовало повестку общего собрания акционеров, назначенного на 30 июня 2017 года. Совет директоров рекомендует собственникам оставить себя без вознаграждения за работу в 2016 году и отказаться от выплаты дивидендов.
Акционерам также предстоит утвердить годовой отчет предприятия за 2016 год, определить размер выплаты годового бонуса для членов ревизионной комиссии (рекомендованная сумма – 179 тысяч рублей) и избрать новый состав совета директоров, пишет "ФедералПресс".
Еще одно решение, которое вынесут на голосование в конце июня – увеличение уставного капитала «Кузнецова» за счет допэмиссии. Руководство завода предлагает разместить 2,7 млн обыкновенных акций номинальной стоимостью один рубль каждая. Распространять их будут между «Объединенной двигателестроительной корпорацией», Федеральным агентством по управлению государственным имуществом и госкорпорацией «Ростех».
«Цена размещения дополнительных акций, в том числе при осуществлении преимущественного права приобретения дополнительных акций: 10 169 рублей за одну акцию», - говорится в сообщении компании.
ПАО «Кузнецов» разрабатывает, производит, ремонтирует и сопровождает в эксплуатации газотурбинные авиационные, жидкостные ракетные двигатели, газотурбинные установки для наземного использования в газовой отрасли, энергетике. Основной собственник «Кузнецова» - «Объединенная двигателестроительная корпорация» («Ростех»).
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