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Новости /  Экономика /  Новости компаний  

«Самарские распределительные сети» обеспечат электроснабжение новой животноводческой базы

27 апреля 2017 11:48
121
«Самарские распределительные сети» обеспечат электроснабжение новой животноводческой базы
Она расположена в Борском районе.

«Самарские распределительные сети» обеспечат технологическое присоединение к сетям строящейся производственно-технической базы животноводческого комплекса на территории Борского района Самарской области. В результате подключения объекта заказчик получит 100 кВт необходимой мощности, что позволит обеспечить надежное электроснабжение нового предприятия по разведению молочного крупного рогатого скота и производству сырого молока.

Технологическое присоединение нового объекта АПК будет выполнено к подстанции 110 кВ Борское. В рамках работ будет выполнено строительство линии 10 кВ и установка новой трансформаторной подстанции 10 кВ мощностью 160 кВА, а также будет организован коммерческий учет потребляемой электрической энергии. Полностью завершить все работы планируется в текущем году.

Проект по созданию животноводческой базы в Борском районе Самарской области подразумевает создание фермы с численностью дойного стада в 2400 голов с вовлечением в сельскохозяйственный оборот более 22 тыс. га земли. По плану, ввод объекта в эксплуатацию должен увеличить производство сырого молока в Самарской области на 15%, удои предприятия составят более 7,5 тыс. кг в год.

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