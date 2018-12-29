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Новости /  Экономика /  Новости компаний  

Самарские ракетные двигатели в 2018 г. обеспечили 15 успешных космических пусков

29 декабря 2018 10:44
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Самарские ракетные двигатели в 2018 г. обеспечили 15 успешных космических пусков
Ракеты стартовали с космодромов Байконур, Восточный, Плесецк и Куру.

Ракетные двигатели РД-107А/108А и НК-33А, произведенные ПАО «Кузнецов», самарском предприятии Объединенной двигателестроительной корпорации (входит в Госкорпорацию Ростех), в 2018 г. обеспечили 15 успешных запусков ракет космического назначения (РКН) семейства «Союз» с космодромов Байконур, Восточный, Плесецк и Куру (Гвианский космический центр).

В ходе 14 из 15 пусков ракет (в составе РН «Союз-СТ-А», «Союз-СТ-Б», «Союз-ФГ», «Союз-2-1а», «Союз-2-1б») на I и II ступенях отработали двигатели РД-107А/108А, а при запуске РН «Союз-2-1в» – двигатель НК-33А. Эти ракеты-носители выводили на орбиту космические аппараты Роскосмоса, Минобороны России, спутники коммерческого назначения по контрактам АО «Главкосмос» и АО «Главкосмос Пусковые Услуги». Они доставили на Международную космическую станцию 3 экипажа длительных экспедиций и 3 грузовых корабля с грузами, необходимыми для жизнеобеспечения станции.
Пусковая кампания 2018 года завершилась двумя знаковыми событиями: с космодрома Куру состоялся 20й с начала эксплуатации Гвианского космического центра пуск РН «Союз-СТ» с двигателями РД-107А/РД-108А, и с космодрома Восточный осуществлён четвертый запуск ракеты-носителя с двигателями производства ПАО «Кузнецов». Параллельно на испытательной базе ПАО «Кузнецов» - обособленном подразделении «Винтай» - ведутся испытания как серийных ракетных двигателей, так и двигателей НК-33А. Очередной двигатель НК-33А был успешно испытан 19 декабря, сообщает пресс-служба компании.

pixabay.com


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