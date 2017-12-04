Самарские энергетики продолжают борьбу с дебиторской задолженностью

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Энергетики филиала ПАО «МРСК Волги» – «Самарские распределительные сети» принимают все необходимые меры для предотвращения дальнейшего роста дебиторской задолженности за услуги по передаче электроэнергии. На сегодняшний день долг перед межрегиональной электросетевой компанией составляет свыше 450 млн рублей.Сумма долга, накопленная перед энергетиками, более чем в 1,5 раза превосходит финансирование годовой ремонтной программы «Самарских распределительных сетей».Энергетики предпринимают все возможные способы взыскания задолженности - претензионно-исковая деятельность, рассмотрение предложений по реструктуризации долга, включая отсрочку платежа и прочее. Однако должники не спешат гасить задолженность перед энергетиками.Большая часть злостных неплательщиков – территориальные сетевые организации региона. Наибольшая сумма долга – у ООО «РТ-Энерготрейдинг» (около 372 млн рублей). Нарушают платежную дисциплину также АО «ПК Автокомпонент Сызрань» (свыше 3,8 млн), ООО «Сетевая компания» (свыше 2,6 млн), ООО «РЭС» (сумма задолженности свыше 6,1 млн) и МУП «Вода-16» (500 000 рублей). Остальная часть суммарного долга приходится на предприятия-банкроты, сообщает пресс-служба ведомства.