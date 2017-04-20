Самарские двигатели обеспечили запуск корабля с новой длительной экспедицией на МКС
20 апреля 2017 11:55
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Ракетные двигатели РД-107А/РД- 108А, произведенные на ПАО «Кузнецов», самарском предприятии Объединенной двигателестроительной корпорации, обеспечили успешный старт транспортного пилотируемого корабля «Союз МС-04» с экипажем очередной длительной экспедиции на Международную космическую станцию, сообщает пресс-служба предприятия.
Двадцатого апреля в 10:13 по московскому времени с площадки №1 космодрома Байконур («Гагаринский старт») произведен старт транспортного пилотируемого корабля «Союз МС-04», который вывела на орбиту ракета-носитель (РН) «Союз-ФГ». Маршевые двигатели первой и второй ступени РД-107А/РД- 108А, произведенные в ПАО «Кузнецов», отработали без замечаний. Данный старт стал 138-м пуском пилотируемого корабля с начала освоения человеком космоса, который обеспечили серийные изделия самарского предприятия ОДК.
Экипаж корабля – командир корабля «Союз МС-04» космонавт Фёдор Юрчихин (Роскосмос), астронавт Джек Фишер (NASA). Это 51/52 долговременная экспедиция к МКС. Помимо пассажиров корабль доставит на МКС груз продуктов питания массой 70 килограммов. Сближение и стыковка ТПК с МКС будет проводиться в автоматическом режиме по четырехвитковой схеме. Стыковка корабля со станцией запланирована на 20 апреля в 16:23 мск. Старт стал первым пилотируемым пуском в этом году.
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