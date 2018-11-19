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Новости /  Экономика /  Новости компаний  

Самарская IT-компания «Разумные решения» и ПАО «Корпорация «Иркут» совместно разрабатывают интеллектуальную систему производства самолета МС-21

19 ноября 2018 15:39
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Система разрабатывается с применением мультиагентных технологий.
С 14 по 16 ноября в Москве прошел XIII Международный конгресс лидеров производительности, на котором был представлен совместный доклад руководства ПАО «Иркут» и самарской научно-производственной компании «Разумные решения» об использовании интеллектуальных систем при серийном производстве пассажирского авиалайнера МС-21.

Интеллектуальная система адаптивного планирования производства самолета МС-21 в настоящее время разрабатывается и испытывается специалистами ПАО «Корпорация «Иркут» и самарской научно-производственной компании «Разумные решения», которая специализируется на создании систем искусственного интеллекта для управления ресурсами в реальном времени.

Сотрудничество «Разумных решений» с корпорацией «Иркут» сейчас ведется при активной поддержке проектного офиса цифрового развития Самарской области. Он создан по инициативе Губернатора Самарской области Дмитрия Азарова и призван совместно с региональными научными организациями и бизнесом продвигать IT-продукты самарских компаний в сфере цифровой экономики на российском рынке, находить крупных заказчиков, привлекать инвестиции от федеральных институтов развития и крупных российских инвесторов.

ПАО «Корпорация «Иркут» активно разворачивает серийное производство пассажирского авиалайнера МС-21. Поэтапный выход на запланированный уровень 72 самолета в год потребовал организации поточного производства на линиях агрегатной и окончательной сборки Иркутского авиационного завода – филиала корпорации. Одновременно на предприятии создается интеллектуальная система, способная детально планировать и контролировать производственные процессы, анализировать случайные события, оценивать их влияние на сборку самолетов и проводить в режиме реального времени адаптивное перепланирование. В этом Корпорации помогает компания «Разумные решения».

Система разрабатывается с применением мультиагентных технологий. Они обеспечивают синхронизированную работу автономных программных агентов, представляющих собой десятки тысяч согласованно действующих «цифровых двойников» производственных ситуаций: заказов, конечных изделий, агрегатов и их компонентов, человеческих ресурсов, технологического оборудования и инструментов. Сложное производственное расписание при этом формируется путем самоорганизации агентов, непрерывно выявляющих конфликты и находящих варианты их разрешения, и потому является открытым для изменений по любым событиям, более гибким и эффективным, чем в конкурирующих зарубежных системах. Такой подход позволяет создавать интеллектуальные системы нового класса с «интеллектом роя» агентов — подобно тому, как устроен рой пчел или колонии муравьев в живой природе.

В настоящее время на Иркутском авиазаводе проходят испытания подсистемы укрупненного планирования и моделирования производственной программы МС-21. В ходе испытаний подсистема построила программу производства самолета, которая предусматривает 12-кратный рост объемов производства. Подсистема учитывает состав изделия, технологические процессы, трудоемкость операций, доступное оборудование, состав смен и ряд других параметров. Она позволяет визуализировать сформированный номенклатурный план, провести моделирование его выполнения и выполнить оценку влияний случайных событий и отклонений на конечные сроки сдачи.

Председатель Совета директоров НПК «Разумные решения», член комитета по инновациям Союза машиностроителей Самарской области Петр Скобелев отметил: «Мы очень ценим сотрудничество с ведущей авиастроительной компанией России и делаем все возможное, чтобы наша мультиагентная система помогала создавать новый «магистральный самолет XXI века» — первый лайнер, сделанный полностью по международным стандартам, с учетом мировых тенденций и растущего спроса на рынке», передает пресс-служба облправительства.

***
ПАО «Корпорация «Иркут» — лидер Объединенной авиастроительной корпорации и ведущая авиастроительная компания России, обеспечивающая полный цикл работ по проектированию, испытаниям, производству, маркетингу, реализации и послепродажному обслуживанию авиационной техники военного и гражданского назначения. В настоящее время корпорация занимается созданием нового российского пассажирского самолета МС-21 («магистральный самолет XXI века»). Это первый лайнер России, который составит конкуренцию самолетам Айрбаса и Боинга в своем сегменте на международном рынке.

Самарская научно-производственная компания «Разумные решения» была создана в начале 2010 года и за короткий срок прошла путь от старта команды энтузиастов в несколько человек, начавших работать по новому направлению, — до коллектива в более чем 90 профессиональных разработчиков новых продуктов и технологий. Инновационные исследования и разработки на передовых рубежах технологий искусственного интеллекта ведутся компанией в тесном сотрудничестве с учеными и инженерами ведущих самарских вузов, Российской Академии наук и аэрокосмического комплекса. Главным направлением работы компании является создание интеллектуальных систем нового поколения, предназначенных для поддержки принятия решений по управлению ресурсами предприятий в реальном времени, например, в сфере управления грузовыми перевозками и мобильными бригадами, проектами НИОКР и цехами предприятий машиностроения, цепочками поставок и ряда других применений. Входит в рейтинг РВК наиболее инновационных технологических компаний России с высоким экспортным потенциалом. 


Фото: соцсети



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