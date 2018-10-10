«Самаранефтегаз» награждает журналистов за профессионализм
10 октября 2018 15:44
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Главная цель конкурса на лучшее освещение в СМИ темы экологии и инноваций в сфере добычи нефти на территории Самарской области – поощрение авторов, пишущих об отрасли и ее работниках профессионально и со знанием дела. Уже на протяжении ряда лет АО «Самаранефтегаз» награждает журналистов, серьезно интересующихся темой нефтедобычи. По итогам минувшего года победителями в номинации «Лучшие в профессии» стали Лариса Денисова из газеты «Рабочая трибуна», корреспонденты газеты «Сельский труженик» Наталья Зотова и Ирина Корнилова, Наталья Нигматуллина из «Похвистневского вестника» и Марина Хаустова из газеты «Луч».
Если в «личном зачете» отмечены представители районных изданий, то в категориях для СМИ победа досталась областным изданиям и телеканалам. В номинации «Технолидер» первое место завоевала ГТРК «Самара». В номинации «Социально ответственный бизнес» – «Комсомольская правда в Самаре». За лучший аналитический материал награждена «Волжская коммуна».
Продолжая традицию поддержки высокого профессионализма работников СМИ, Самаранефтегаз организовал для участников мероприятия мастер-класс на тему «Фактчекинг: как проверять достоверность информации?». Эксперт MediaToolBox.ru, доцент факультета журналистики РГГУ, кандидат филологических наук Максим Корнев рассказал о том, как в интернете появляются и распространяются фейки, и о необходимости критического подхода к любым «сенсациям».
В практической части журналисты разобрали примеры фейков, получивших широкую известность благодаря невнимательности перепечатавших их изданий – например, новость о человеке, купившем на рынке «поддельные биткойны». Анализ типичных примет фейка (отсутствие прямой ссылки на действующих лиц истории, явные разночтения в деталях, невысокая репутация СМИ-первоисточника и т.д.) помогут в дальнейшем проще «вычислять» недостоверную информацию, распространяемую сайтами и блогерами ради шутки или накрутки рейтинга.
«Уверена, что знания, которыми поделился гость из Москвы, будут полезными для каждого журналиста, заботящегося о своей профессиональной репутации. Самаранефтегаз заинтересован в достоверном отражении работы отрасли, писать о которой непросто из-за специфики производства и сложности терминологии. Но теперь у самарских журналистов есть инструменты, помогающие писать о самых разных темах, в том числе о нефтедобыче, с максимальной правдивостью», – отметила Наталья Сычева, начальник отдела по взаимодействию со СМИ и общественностью АО «Самаранефтегаз».
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