Самараэнерго открывает в Самаре два новых Центра обслуживания клиентов

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14 февраля ПАО «Самараэнерго» открывает два новых Центра обслуживания клиентов, расположенных в Кировском и Куйбышевском районах Самары по адресам: ЦОК №1 по адресу улица Минская, дом 25 телефон контакта: (846) 340-38- 50 и ЦОК №2 по адресу Новокуйбышевское шоссе, дом 56 «А» телефон контакта: (846) 340-38- 48Расширение филиальной сети произошло в рамках программы по повышению качества обслуживания клиентов и в связи с переходом на обслуживание в ПАО «Самараэнерго» 35 тысяч потребителей ООО «Сбыт- Энерго».Стоит отметить, что в новые офисы могут обращаться не только бывшие потребители «Сбыт-Энерго», но и все граждане-потребители ПАО «Самараэнерго», находящиеся на обслуживании в Самарском отделении.В новых Центрах обслуживания клиентов и прием граждан – потребителей будет осуществляться без перерыва на обед, как и в центральном офисе.Режим работы ЦОК устанавливается следующий:- понедельник – четверг: с 8-00 до 17-00 (без перерыва на обед)- пятница: с 8-00 до 16-00 (без перерыва на обед)