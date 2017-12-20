Самара - важный участник «эстафеты открытий» в честь запуска 12 000 магазина компании X5 Retail Group
20 декабря 2017 22:02
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Юбилейным магазином для крупного российского ритейлера, управляющего торговыми сетями «Пятёрочка», «Перекресток» и «Карусель», стал универсам торговой сети «Пятёрочка» в г. Новодвинске Архангельской области. В честь такого события одновременно распахнули двери еще 12 торговых точек по всей России, в том числе в Самаре.
Новый самарский универсам находится по адресу Ново-Садовая 220 Б и занимает торговую площадь почти в 520 квадратных метров, располагаясь на двух этажах, и предоставляет 13 рабочих мест горожанам. Магазин отличает современный подход к обустройству пространства и вместе с тем уют, а также широкий ассортимент, состоящий из почти 4 тысяч наименований, из которых до трети приходится на продукцию местных производителей. Магазин полностью соответствует обновленной концепции сети, поскольку "Пятерочка" традиционно делает ставку на большой ряд товарных позиций, качество товаров и высокий уровень сервиса.
Гостями открытия в Самаре стали директор Волжского дивизиона федеральной торговой сети "Пятерочка" Алексей Грунин и руководитель департамента торговли и ценовой политики Министерства экономической политики, инвестиций и торговли Самарской области Алексей Софронов. Они торжественно "дали старт" работе магазина, нажав кнопку пуска: на стенде с обозначением открывающихся магазинов по всей стране последовательно загорелись лампочки, знаменуя появление новых торговых точек.
"Миссия X5 Retail Group состоит в том, чтобы обеспечить каждому жителю России возможность пользоваться всеми услугами современной торговли. Наша главная цель - стать номером один в сердцах российских покупателей. Мы постоянно улучшаем наши магазины, повышаем уровень комфорта торговых помещений и качество обслуживания, - отметил Алексей Грунин. - Темпы развития высоки: в среднем открываем в день по шесть магазинов. Таким образом, в этом году мы откроем всего около 2,5 тысяч магазинов в России". Алексей также рассказал присутствующей на открытии прессе о таком проекте компании, как "Х5-ница". В этот день сотрудники офисов выходят помогать работать сотрудникам магазинов: они выкладывают товары, выставляют ценники, и так далее.
Внимание СМИ обратили на ярлычки с надписью "Покупай наше! Произведено в Самарской области". Ими в универсамах отмечают товары местных поставщиков. С их помощью покупатели смогут акцентировать внимание на местном продукте, поддерживая «своего» производителя во всех категориях – молочные, колбасные, кондитерские изделия. Поддержка местного производителя стоит в приоритетах компании, отмечает Алексей Грунин.
"Мы активно сотрудничаем с X5 Retail Group, у нас много интересных проектов. В частности, будем организовывать так называемую схему "Ярмарка-Торговая сеть-Потребитель", когда наши местные поставщики сперва получают возможность раскрутить свой торговый бренд на ярмарке, а далее, будучи узнаваемыми, смогут придти в торговую сеть, покупатель уже будет их знать и спрашивать. Надеемся, что это будет качественное расширение, коррелирующее с интересными проектами, которые позволят нашим покупателям приобретать качественные товары по оптимальной цене", - рассказал Алексей Софронов.
Напомним также, что торговая сеть "Пятерочка" поддерживает социально незащищенные слои населения — для пенсионеров и родителей с детьми действуют специальные программы, регулярно проходят промо-акции.
Покупатели, присутствовавшие на открытии, радовались возможности совершать покупки в непосредственной близости от своего дома и отмечали большое количество акционных товаров, выражая надежду, что эта тенденция сохранится, а качество товара останется на высоком уровне.
Отметим, что всего в Самарской области с учетом открывшегося уже 441 магазин "Пятерочка", из них в Самаре - около 200.
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