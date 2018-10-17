Сам себе водитель. В "Сколково" запустили беспилотное такси — видео

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Соответствующее соглашение ранее подписали генеральный директор "Яндекса" Елена Бунина и глава правления фонда "Сколково" Игорь Дроздов. В рамках тестов вызов такого автомобиля доступен только резидентам технопарка, давшим согласие на участие в тестировании проекта. Пока что поездки будут бесплатными.В "Яндексе" подчеркнули, что важно интегрировать новый вид транспорта в штатную систему. Это первый шаг к тому, чтобы сделать беспилотные машины массовым транспортом. Новые технологии помогают автомобилю следить за ситуацией на дороге, объезжать препятствия и не нарушать правила.В компании считают беспилотники самыми безопасными в мире. "Яндекс" начал работу над технологией ещё в 2016 году, в феврале 2018 года первый такой автомобиль проехал по улицам столицы. Уже летом он преодолел почти 800 километров от Москвы до Казани.