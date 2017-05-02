«СИБУР Тольятти» открывает сезон профессиональных стажировок
2 мая 2017 11:52
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Производство синтетических каучуков «СИБУР Тольятти» открывает сезон профессиональных стажировок для выпускников и студентов последних курсов вузов. Продолжительность стажировки составит от 3 до 6 месяцев, при этом каждый участник программы будет получать заработную плату, соответствующую занимаемой должности.
В этом году стажировки пройдут по четырем направлениям: механика, технология, обеспечение производства, экономика и финансы. В мае и июне предприятие приглашает стажеров для работы в финансово-экономическом управлении и отделе закупок материально-технических ресурсов. Вторая волна стажировок стартует в сентябре-октябре и включает должности инженеров-технологов, конструкторов и механиков.
Все вакансии для стажировок будут размещены на Интернет-ресурсах SuperJob и HeardHunter.
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