С МКС уберут украинские приборы для стыковки кораблей

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Испытания новой цифровой аппаратуры "Курс-МКП" для стыковки пилотируемых и грузовых космических кораблей к российскому сегменту МКС успешно завершены.Отмечается, что новая аппаратура значительно превосходит по точности и энергоэффективности аппаратуру, установленную на МКС сегодня. Система "Курс", состоящая из активной и пассивной систем, ранее производилась на киевском предприятии "Элмис". Теперь российские специалисты будут производить полностью отечественные цифровые системы.