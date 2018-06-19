S7 Group вложит $300 млн в производство ракетных двигателей
19 июня 2018 22:04
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В апреле S7 Space закрыла сделку по покупке плавучего космодрома «Морской старт», но пока что не располагает ракетой-носителем (РН), которую можно было бы с него запускать. Компания собиралась использовать для этих целей российско-украинские ракеты «Зенит» и даже договорилась с «Южмашем» о поставке комплектов ступеней РН, но российское правительство пока не выдало разрешений на поставку комплектующих, необходимых для сборки ракеты.
Через «пять-шесть лет» для пусков с «Морского старта» S7 Space планирует использовать ракеты «Союз-5», которые разрабатывает «Роскосмос». Сейчас компания совместно с российской корпорацией определяет будущий облик этих ракет. «Нам нужен современный носитель, мы не можем себе позволить инвестировать средства в проект вчерашнего дня. Он также должен быть привлекательным в экономическом плане!» — заметил Сопов.
В связи с этим S7 Space предлагала РКК «Энергия» разработать модификацию «Союз-5SL» (Sea Launch, «Морской старт»), которая бы обладала многоразовой первой ступенью, уменьшенной массой и была оснащена другими двигателями. Для государственных нужд, например для запусков кораблей «Федерация», на «Союз-5» будут ставить двигатель РД-171. Но «посадить на нем ступень мáсковским способом невозможно никак», объяснил Сопов необходимость в инвестировании в собственное производство двигателей.
На «Союз-5» S7 Space хотела бы ставить двигатели НК-33 и НК-43, произведенные самарским заводом «Кузнецов». Сначала компания сможет использовать уже готовые агрегаты (в Самаре их произвели 36 штук), а затем наладит их производство и построит завод в Самаре. Для этого нужно будет купить также «документацию, оснастку, технический задел», добавил Сопов. «Естественно, двигатели подвергнутся модернизации, ведь они созданы лет 40–50 назад. Плюс нам нужна многоразовость двигателя, в том числе, возможно, и многократное его включение в одном полете», — подчеркнул он.
В S7 Space оценивают проект примерно в $300 млн, речь идет также о разработке системы управления, которую в компании хотели бы делать самостоятельно. «Источник финансирования мы не разглашаем. У нас есть бюджет этого проекта, который нас вполне удовлетворяет», — сказал Сопов. По его словам, предложение обсуждается в правительстве, ведутся переговоры с Объединенной двигателестроительной корпорацией.
Себестоимость одного запуска «Союза-5SL» Сопов оценивает в $40 млн, пуски «Зенита» с «Морского старта» — в $62–72 млн. Запуск многоразовой Falcon 9 SpaceX Илона Маска обходится в $62 млн, пуск самой мощной из действующих ракет Falcon Heavy стоил $90 млн.
Ранее Сопов критиковал разрабатываемый «Энергией» «Союз-5» за то, что это «потолстевшая и потяжелевшая ракета «Зенит» с перспективой устаревания «через 15 лет». После этих слов в «Роскосмосе» решили снизить цену на «Союз-5», а гендиректор РКК «Энергия» Владимир Солнцев рассказал, что предприятие уже сотрудничает с S7 Space для разработки «коммерчески привлекательной версии» ракеты «Союз-5». Он не исключал, что возможно многоразовое использование ее первой ступени.
Плавучий космодром «Морской старт» был создан в 1995 году как совместный проект Boeing, РКК «Энергия», норвежской Kvaerner и украинских КБ «Южное» и ПО «Южмаш». «Морской старт» обанкротился в 2009 году и в результате реструктуризации перешел к РКК «Энергия». В 2016 году S7 выкупила космодром за $160 млн.
Фото из открытых источников
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