«Ростех» выпустил на рынок компактные шубохранилища
20 июня 2018 16:08
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Разработка представляет собой «полноценный аналог профессиональной шубной комнаты при меньших габаритах и лучшей эргономике», говорится в сообщении «Ростеха».
Холодильник, который получил название МХ-500 POZIS, может поддерживать влажность воздуха от 50 до 70%, а также оснащен микропроцессорным блоком управления с индикацией и регулировкой температуры в пределах от минус 10 до плюс 8 градусов. Кроме того, МХ-500 борется с насекомыми, которые могут повредить изделия из меха, каждый месяц временно опуская температуру до минимально возможной.
В госкорпорации уточнили, что в специализированном холодильнике можно одновременно хранить несколько шуб и шапок, его розничная цена составит 95 тыс. руб.
Согласно ранее утвержденной «Ростехом» стратегии развития завода ПОЗиС к 2025 году его выручка от реализации гражданской продукции (помимо холодильника для шуб это, в частности, стиральные машины и винные шкафы) должна вырасти в четыре раза по сравнению с показателем 2016-го и составить 21 млрд руб. в год.
Риелторы, опрошенные «РБК-Недвижимостью», рассказали, что чаще всего небольшие холодильные камеры для меховых изделий устанавливают в частных домах площадью от 1 тыс. кв. м. Обычно эти камеры представляют собой конструкции, схожие с металлическими шкафами или сейфами. По данным экспертов, стоимость таких камер составляет примерно 500 тыс. руб.
Об одной из подобных комнат для хранения меховых изделий рассказывал экс-глава РЖД Владимир Якунин, он отмечал, что это «маленькое помещение». Внимание к этой комнате привлекло расследование оппозиционера Алексея Навального.
Компактные шубохранилища — интересная задумка, но цена на технику может стать фактором, из-за которого многие владельцы шуб не станут покупать их, сказала РБК эксперт по меховым изделиям Анжелика Новицкая.
«Задумка интересная, потому что обычно шубохранилища рассчитаны на большое количество мест и для большого числа людей», — отметила она. При этом эксперт подчеркнула, что стоимость новой техники «достаточно высокая», и для некоторых покупателей может встать вопрос: «либо холодильник, либо шуба». «Есть и другая сторона — где этот холодильник ставить? Если это средний покупатель, который может позволить себе купить норку, то он такой холодильник поставить не сможет, скорее всего, места не будет», — пояснила она.
По словам Новицкой, шубохранилища на два меховых изделия — это новое решение, и пока нельзя точно спрогнозировать, насколько они будут востребованы. «Возможно, дешевле будет сдать на хранение в огромный холодильник за 6 тыс. на сезон. Этих денег хватит на примерно 15 сезонов. А норка рассчитана на 10–12 сезонов, овчина — около восьми сезонов. Если бы цена дешевле была, а так нерентабельно получается», — добавила Новицкая.
Фото: rostec.ru
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